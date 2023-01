Francesc Manaut: “La cultura popular ha de ser més present a la ciutat”

No és fàcil el repte que encapçala Francesc Manaut (1958) com a nou president de la Federació Sabadell Cultura, l’associació que agrupa 17 entitats de cultura popular de Sabadell. Després de dos mesos al càrrec, i acompanyat d’una renovació de la Junta, la intenció és clara: “Jugar un paper important” en el futur cultural de la ciutat.

El principal repte de Sabadell Cultura és fer front a les necessitats de les entitats que en formen part, tan diverses com ho són de naturalesa. La federació dona cabuda a sardanes, castells, corals, bastoners, cobles, gegants, capgrossos, diables o, entre altres, trabucaires. Ara bé, la unió de les entitats, tal com destaca Manaut, permet arribar conjuntament a fites importants que no es podrien assolir individualment. Un dels principals esculls per fer-ho, però, és econòmic. Les entitats es veuen frenades per l’arribada de subvencions municipals, que tot i que s’estan tramitant encara n’hi ha pendents de cobrar de 2021 i 2022.

Un altre entrebanc a superar és la falta de relleu generacional que pateixen les entitats populars arreu de Catalunya, algunes de les quals han hagut de cessar la seva activitat després de molts anys. Tot i que n’hi ha de sabadellenques que sí que atrauen joves, hi ha feina a fer en aquest sentit. Manaut, que des de fa una dècada presideix Sabadell Sardanista, també ressalta que un dels reptes és involucrar noves generacions perquè agafin les regnes de les entitats, a les juntes directives.

A l’horitzó de 2023, diferents fites. La principal és potenciar la festa Cultura Popular i Tradicional Catalana de Sabadell, que el juny arribarà a la 15a edició. Per això, explica el president de la federació, cal “promocionar les activitats de les entitats federades i organitzar actes conjunts que de forma individual no serien possibles”.

I si allarguem la mirada, apareix Sabadell Capital de la Cultura Catalana 2024, un repte per a totes les entitats culturals de la ciutat, que a més coincidirà en el 25è aniversari de la Federació. “Ha de servir com a reclam perquè la cultura popular estigui més present en la nostra ciutat”, comenta Manaut.