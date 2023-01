Junts per Sabadell treu pit d’haver fet “oposició constructiva”

El candidat de Junts per Sabadell, Lluís Matas, ha fet balanç aquest dimecres de l’any 2022. El portaveu ha fet gala d’haver-se apuntat unes quantes victòries gràcies als acords amb el govern socialista de Marta Farrés. “Des de l’oposició constructiva”, ha remarcat el líder juntaire. “Hem sigut útils, és la millor manera de fer política”.

La construcció de la primera residència pública, l’anunci de l’ampliació dels Jutjats i del Taulí, el grau d’Infermeria a l’Artèxtil o la reobertura del consultori del Poblenou són, segons Matas, fruit d’haver fet “de pont” entre l’Ajuntament i la Generalitat. També s’ha atribuït la influència a l’hora de fer possible el nou Passeig, la pacificació del carrer d’Indústria, l’ampliació del pàrquing del Centre prevista per a finals de 2023 i la remodelació de la plaça del Treball.

Una altra de les banderes que la formació alça és la de potenciar els esdeveniments esportius, com per exemple la Volta Catalunya, que acabarà una de les etapes a la ciutat. O també la Cap d’Any Race.

En el balanç, hi ha inclós dards referint-se a l’anterior govern municipal com “el pitjor de la història de Sabadell” i criticant el de Bustós.

La Japan Week, a Sabadell?

També hi ha hagut un anunci. El Consolat del Japó a Barcelona ha ofert a Sabadell presentar-se com a candidata per organitzar la Japan Week, un esdeveniment setmanal per presentar la cultura, l’art, la música, la moda, la gastronomia i l’economia del país nipó. Així ho ha avançat Matas, com a responsable de l’Oficina de Projecció de la Ciutat i Turisme.

Ara bé, ha matisat que encara ha d’estudiar la proposta conjuntament amb l’alcaldessa, Marta Farrés. La proposició diplomàtica arriba a causa d’haver organitzat, el mes d’abril passat, la Fira Sakura Matsuri, que la previsió és que es torni a celebrar. La Japan Week està organitzada per la International Friendship Foundation (IFF).