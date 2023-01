L’OAR Gràcia Sabadell planta cara a la selecció d’Uruguai (34-38)

Bon espectacle. L’OAR Gràcia va plantar cara a la selecció absoluta d’Uruguai (34-38) en un duel amistós internacional que servia de preparació pel combinat sud-americà de cara al Mundial que s’iniciarà l’11 de gener a les seus de Polònia i Suècia. Tot i algunes baixes per lesió i vacances de Nadal, el conjunt de Pere Ayats va oferir una bona rèplica.

Uruguai va aprofitar el partit per fer rotacions, utilitzant a tots els seus efectius. Va demostrar un bon nivell tècnic, destacant la força del tir exterior i eficàcia dels extrems. Potser no esperava l’elevat grau d’intensitat que està mostrant el conjunt gracienc al Boccaccio Arena aquestes darreres temporades, a vegades amb més cor que tècnica. Tot i anar a remolc en el marcador, sempre va estar dins del partit. Al final, va caure per només quatre gols de diferència.

El duel també va servir per veure en acció jugadors del segon equip verd-i-blanc i el porter del juvenil, Pol Sobrepera, qui va tenir una fantàstica actuació a la segona part amb excel·lents intervencions. Va ser una bona prova de foc per preparar el difícil calendari d’aquest mes de gener a la lliga de Primera Nacional i el públic que gairebé va omplir el pavelló municipal del carrer de Boccaccio va gaudir d’handbol d’alt nivell. El partit també va servir com a primer acte per commemorar el 70 Aniversari del club gracienc que presideix Salvador Gomis, qui va tenir un detall amb la delegació uruguaiana.