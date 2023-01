Les rebaixes arriben amb força a Sabadell

Com cada any, gairebé sense marge per pair torrons i neules i gaudir dels regals que han portat Ses Majestats, arrenca una campanya de rebaixes molt esperada entre els comerciants sabadellencs. Malgrat que aquesta setmana diversos comerços ja havien penjat el cartell de rebaixes, oficialment aquest període comença aquest dissabte, 7 de gener, tal com marca la Generalitat. I es podran allargar fins al març.

Des de l’Associació de Comerciants de Ca n’Oriac confien que continuï el bon ritme de vendes dels últims dies i “vagin igual de bé”. Per alguns comerços com les llibreries i papereries són bones dates, ja que encarem el segon trimestre del calendari escolar i això implica reomplir l’estoig o haver d’anar a buscar alguns llibres nous. Des del sector apunten que no es tracta del mateix volum de vendes del setembre, però sí que és un període en què es fa caixa.

Una nova manera de comprar?

La consolidació del ‘Black Friday’ i l’auge del comerç electrònic han desdibuixat les rebaixes com el moment central de les compres de tot l’any. Tot i que la majoria de comerços sabadellencs preguntats en les darreres setmanes es mostraven confiats en l’arribada d’aquest període assenyalat en vermell en el calendari.

El sector coincideix a reivindicar la força del comerç de proximitat per fer front a les veus menys optimistes i els canvis en el model de consum. “És la força d’un barri, allò que el defineix i li dona identitat”, explicava fa unes setmanes l’Encarna, d’Informatica Xpress, al nord.