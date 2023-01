La rifa de Reis, menys popular però amb millors precedents a Sabadell

“Tinc la sensació que, com que la loteria de Nadal va tocar a Barberà, algun premi de la del Nen caurà a Sabadell. Aquestes coses passen!”.

Tot i que és entre rialles, d’humor i distesa, aquí queda escrita la premonició. És del propietari de l’administració número 1 del Passeig, Julià Larqué. I, precisament, ell té experiència recent a l’hora de repartir un bon regal de Reis: el 2019 va vendre, sencer, el tercer premi de la rifa del 6 de gener, amb un número que tenien en exclusiva des de feia 50 anys i que molts clients compraven cada any. Estava exposat a l’aparador. Va repartir ni més ni menys que 12,5 milions d’euros.

El Xavi, de 28 anys, no sabia que a l’establiment es va repartir aquesta milionada. “Ah, sí? Aquí al Passeig?”. És el primer any que participa en la rifa del Nen. De fet, prova sort perquè el número que va comprar de la loteria de Nadal acabava en 0, com la terminació del primer premi, i ha reinvertit els diners que li han tornat.

No és un cas comú, perquè els zeros no agraden. “A la majoria de gent no li han tornat els diners perquè és un número que ningú no vol”, explica. “En canvi, quan el premi de Nadal acaba en 5 o 7, que són més populars, es reinverteix en la rifa del Nen”.

No és un sorteig tan popular, el d’aquest divendres a les 12 h. “La venda representa una quarta part de la de Nadal, que es ven de forma dilatada durant mig any, promoguda per associacions, clubs, empreses i fins i tot escoles. “La del Nen es ven concentrada i per finestreta. Un 90% de gent la compra en les dues últimes setmanes”, diu Larqué.

Però si algun sabadellenc s’endú un bon premi, no només serà per l’atzar o la premonició del text, sinó gràcies al Passeig: “Des que han acabat les obres, hi ha molta afluència de gent. Hem incrementat la venda”.