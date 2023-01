L’equació per a una bona salut

Un acord entre els hospitals Parc Taulí de Sabadell i el Clínic de Barcelona permetrà fer un pas endavant per desenvolupar avenços mèdics relacionats amb la tecnologia 3D, en la qual els dos centres són pioners. Una col·laboració a celebrar, perquè situa una vegada més Sabadell en la cursa cap al futur per tenir una biomedicina innovadora, personalitzada i amb avenços que permetin millorar les condicions de vida dels ciutadans. Aquesta sinergia tan important no hauria sigut possible sense el creixement continuat del Laboratori 3D del Parc Taulí en els últims anys, un exemple de treball constant que ja ha donat diversos fruits.

L’equació per millorar la salut dels ciutadans, però, és molt més complexa, com demostren les pàgines del Diari d’avui. També calen bones pautes de professionals, com les de la metgessa de família Montserrat Romaguera, que reclama canvis a l’hora d’enfocar l’exercici físic. I, a més a més, cal una bona qualitat mental de vida, tal com remarca el filòsof Pere Lluís Font.