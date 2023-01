Taulí i Clínic, aliats per desenvolupar nous productes 3D

Els hospitals Parc Taulí de Sabadell i Clínic de Barcelona han signat un conveni de col·laboració aquesta setmana per codesenvolupar projectes d’investigació en nous productes i serveis en l’àmbit hospitalari i de la salut relacionats amb la tecnologia 3D, en la qual els dos centres sanitaris són pioners.

Amb aquesta entesa, les dues institucions busquen consolidar-se com a unitats referents a l’Estat en l’ús de la tecnologia d’impressió 3D per diagnosticar i tractar pacients, i desenvolupar solucions que aportin valor per donar una resposta eficaç als reptes de present i futur de la biomedicina.

En l’acte de signatura de l’acord hi van participar, la directora de la Corporació Sanitària Parc Taulí, Anna Aran, el director general de l’Hospital Clínic de Barcelona, Josep Maria Campistol, el director científic de l’I3PT, Lluís Blanch, el director del Clinical Advanced Technologies Institute del Clínic, Lluís Donoso, i els coordinadors mèdic i tècnic del Laboratori 3D del Parc Taulí, Ferran Fillat i Toni Nadal. La trobada es va celebrar a les noves instal·lacions de l’Institut d’Investigació i Innovació Parc Taulí (I3PT), a la nau de la Gran Via.

Tant el Taulí com el Clínic subratllen que aquest acord els permetrà “unir esforços i generar sinergies aportant el coneixement, tecnologia i know-how dels laboratoris 3D d’ambdues institucions per tal de desenvolupar projectes innovadors que donin resposta als reptes clínics i, en definitiva, aportin grans avenços per a la salut de les persones”.

El creixement del Laboratori 3D del Parc Taulí ha permès fer aquest avenç, i aquest any s’ha convertit en el tercer hospital de l’Estat a rebre la llicència de fabricació de productes sanitaris a mida. D’aquesta manera, es busca una aplicació directa d’aquesta tecnologia en l’àmbit mèdic.