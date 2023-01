Els artistes plàstics i visuals de Sabadell s’agrupen per exercir més pressió

Els artistes visuals i plàstics de Sabadell s’agrupen per exercir més força de cara a les administracions, tenir més visibilitat i estar més ben connectats amb altres associacions. La nova fundació ja comença a caminar per sumar més integrants, de la ciutat i els municipis vallesans veïns, i establir un full de ruta per determinar les reivindicacions de futur. El repte més calent que tenen entre mans, en aquests moments, és revitalitzar el Museu d’Art, que consideren que no està a l’altura del seu potencial.

Sota el nom Associació d’Artistes Plàstics i Visuals de Sabadell, l’ens està presidit per la pintora Assumpció Oristrell. La junta, constituïda a finals de desembre, està composta per Benet Ferrer, com a vicepresident; Josep Gerona, com a secretari; Montserrat Saña, com a tresorera; i com a vocals Antoni Marquès, Natividad Ayala, Gerard Torres i Càndida Bracons.

“Cada vegada que havíem de parlar amb l’Ajuntament, ho féiem individualment. Amb una associació, tenim més força”, explica Oristrell. Les demandes davant de les institucions, augura l’associació, tindran més repercussió. La unió, alhora, permetrà que els artistes sabadellencs formin part d’una xarxa d’organitzacions d’arreu del territori per dialogar amb la Generalitat. Un altre dels avantatges serà accedir a subvencions “per donar valor a la feina dels artistes de Sabadell i rodalia”, detalla la presidenta.

La constitució de l’associació va néixer amb la signatura de 14 artistes, però tenen el suport de desenes de personalitats del sector de la cultura i ja han sumat nous associats. En els pròxims dies es convocaran reunions per “perfilar propostes” i concretar passos a seguir.

Salvar de la “marginalitat” el Museu d’Art

Una llarga reivindicació dels artistes plàstics i visuals de la ciutat és donar un impuls al Museu d’Art. Consideren que “hauria de ser una peça clau de la ciutat” i que, per contra, no rep prou recursos municipals, hi falta espai, no va acompanyat d’un programa “atractiu ni dinàmic” i està en condicions “preocupants”, que fins i tot no garanteixen la conservació d’arxius i materials aportats. Denuncien que és un equipament aïllat de col·laboracions amb altres museus i incapacitat per acollir l’art contemporani. També reclamen que s’hi estableixi la figura de direcció, subjecta a concursos públics i a periodicitat.

L’abril de 2022, una setantena de personalitats de la cultura sabadellenca van donar suport a un manifest que en demanava una ampliació o una nova ubicació.

En aquests moments, els artistes impulsors del manifest estan en vies de diàleg amb la regidoria de Cultura, que d’entrada va admetre que era “impensable”, per calendari i diners, trobar un nou edifici per acollir el Museu d’Art. Ara bé, les darreres converses van encaminades, segons la nova associació d’artistes, a potenciar la comunicació de l’equipament i a perfilar noves condicions per a una figura de direcció.