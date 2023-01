Després dels “excessos” de Nadal, arriba la coneguda popularment com a pujada o costa de gener. Superat un final d’any en què habitualment les despeses augmenten per la celebració d’àpats i la compra de regals, els sabadellencs afronten amb prudència un mes en què moltes vegades toca estrènyer el cinturó.

La recepta d’alguns és, diuen, haver-se ajustat a les circumstàncies ja en el moment d’acomiadar el 2022. “Ens hem reprimit una mica més durant el Nadal. No hem fet ni celebracions a taula tan grans, ni tants regals, ni hem comprat tants torrons. Hem fet un amic invisible de caire més familiar i d’aquesta manera ja redueixes una mica”, apunta la Maria. En la mateixa línia, el Josep Maria sosté que el millor mètode és adaptar-se a cada escenari, sense deixar-se endur per l’eufòria de les festes. “Sempre he procurat fer fins on puc i no més. Ajustant-me al Nadal, mai he fet més del que podia”, admet.

“Em fa més por el mes de febrer, acostuma a ser pitjor”, analitza ell mateix. En el seu cas, dedicat professionalment al sector del comerç, les dificultats han aparegut especialment a partir del segon mes de l’any. “Potser en altres professions és diferent, però en el meu àmbit tradicionalment ha estat així”, indica.

Un “túnel” fins a l’estiu?

La ressaca emocional del Nadal és en alguns casos prolongada. Sovint, es parla d’una entrada en un túnel per un calendari sense grans festivitats a l’horitzó. La Juani, però, tampoc percep aquest període com setmanes especialment complicades. “Soc autònoma i no noto gaires canvis, però entenc aquells que ara veuen un túnel fins a les vacances d’estiu”, radiografia.

Mentre es retiraven els elements decoratius del Passeig, s’estenia la reflexió entre alguns sabadellencs que les festes nadalenques s’han de viure amb intensitat, però ja era moment d’acomiadar-les. “Passa cada any: tens ganes que arribin, un cop hi ets i les balles, se’t fan llargues perquè no pares de menjar, de tenir gent a casa, treballes més del compte…”, destaca la Maria, que remarca que serveixen per carregar energia amb la mirada posada en aquests pròxims mesos. “Ara ja tenim ganes de gaudir de la Setmana Santa, les vacances d’estiu i l’any que ve, per Nadal, Sant-tornem-hi!”, sentencia.

L’impacte de la inflació en les butxaques

De cara a afrontar la costa de gener, la Juani es resigna a adaptar-se a l’actual context econòmic, marcat per la inflació. “Han apujat els preus dels aliments una mica, però la rutina és similar. Noto una mica aquesta incertesa en la gent. Alguns tenen molta por, però com que no he canviat els meus hàbits per Nadal, no ho he notat tant. No sé què diré d’aquí a un mes, potser llavors estic plorant…”, explica traient ferro.

La baixada de l’IVA en els productes bàsics hauria de ser un aspecte important per pal·liar aquesta situació, tot i que l’impacte en les butxaques dels consumidors és molt escàs.