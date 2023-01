Que sigui útil

La represa del curs escolar comença amb una nota positiva: hi haurà més professors, 450 a tot el Vallès, després que el Departament d’Educació hagi retornat l’hora destinada a la preparació de classes i correcció d’exàmens i treballs per als docents. El professorat passarà a fer 18 hores lectives a secundària, i 23 a primària, fet que permetrà que tinguin més temps per organitzar-se. D’aquesta manera, es recupera una hora perduda enmig de les retallades de la dècada passada.

Creiem que aquest canvi serà positiu sempre que tingui repercussió en l’educació que arriba als nostres infants. Les millores en les condicions laborals del professorat no han de ser enteses com el fruit d’una negociació sindical o per fer callar una vaga, sinó com una eina per millorar el treball dels docents. Un col·lectiu que, per cert, no té la reputació que creiem que es mereix.

A l’escola s’aprèn, però també es forgen valors i es creen llaços per a tota la vida. I els professors i mestres són la part fonamental perquè els centres educatius funcionin i siguin útils per a una societat que pretén donar igualtat d’oportunitats a tots els seus ciutadans.