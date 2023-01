Rebaixes 2022: Els descomptes a Sabadell, marcats per l’alt estoc

Creixement en les vendes del 10%. Aquesta és la previsió per a les rebaixes d’hivern del 2023, segons diferents comerciants de Sabadell enquestats. Els primers dies han estat determinants: bosses amunt i avall de la Rambla, l’avinguda de Matadepera, l’avinguda de Barberà i la resta d’eixos comercials de Sabadell. Cues per a entrar a alguns establiments i un alt aforament a la majoria de comerços.

“Encarem les rebaixes d’hivern amb força optimisme, esperem recuperar-nos de la mala temporada a causa de les altes temperatures”, apunta Jordi Obradors, gerent de Sabadell Comerç Centre. De fet, les altes temperatures de la tardor van desincentivar les compres, especialment al sector de la moda i l’esport de neu, així que ara hi ha més peces d’estoc per vendre.

“Moltes compres de roba d’hivern s’han endarrerit i esperem que les famílies aprofitin els descomptes per a salvar la temporada d’hivern”, apunta Montse Navarro, des d’Eix Comerç Creu. En aquest sentit, Obradors sosté que “els estocs són bons” per a aquesta campanya de rebaixes.

Les rebaixes, “descafeïnades”

Segons la professora d’Economia i Empresa de la UOC, Ana Jiménez, les rebaixes s’han anat “normalitzant” i ja no serveixen per a “buidar magatzems” i estrenar noves temporades. “Hi ha altres moments de rebaixes a l’any, com el Black Friday o el Cyber Monday, o les rebaixes de mitja temporada. Sempre hi ha alguna excusa per a fer rebaixes”, apunta.

Tot i que la campanya arriba descafeïnada pels descomptes previs fets durant el Nadal, el Black Friday i les compres en línia, encara hi ha qui escull aquests descomptes per renovar l’armari o fer canvis. “Hi ha rebaixes realment interessants, tot i que hi ha molta gent i costa, a vegades, trobar el que vols”, apunta la Rafi, una sabadellenca que aprofita per a fer les compres en la campanya marcada per unes rebaixes d’entre el 20 i el 50%.

D’altres, aprofiten per a bescanviar regals de reis o fer les compres pendents: “Estic aprofitant el xec regal que em van portar els reis. Amb 50 euros, en rebaixes, ara em puc comprar molt més”, destaca la Marta, clienta de Ca n’Oriac.

Preus base més elevats?

En major o menor mesura, tots els comerciants s’han vist afectats per la inflació. Segons dades de Ca n’Oriac Comerç, hi ha negocis que han vist com la seva factura escalava fins a un 40%.

Així, Jiménez també alerta que l’escalada de la inflació també redueix l’atractiu dels descomptes, ja que el preu base s’ha encarit. A això cal afegir-hi la caiguda del poder adquisitiu de molts consumidors. “Al final farem una compra més raonada i comprarem aquells productes que ens fan falta”, considera.