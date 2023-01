El Consell Comarcal del Vallès Occidental va anunciar a finals d’any la publicació al DOGC d’una nova resolució per regular les subvencions per a la rehabilitació d’edificis i habitatges amb criteris energètics del Pla de Recuperació, Transformació i Resiliència, finançat per la Unió Europea-NextGenerationEU.

Així, segons la Resolució TER/7072/2022, s’estableix una pròrroga per les ajudes dels fons Next Generation dels programes 3, 4 i 5 des de l’1 de gener fins al 30 de novembre del 2023.

L’Oficina Comarcal de Rehabilitació de l’òrgan administratiu facilita la gestió dels ajuts destinats a la rehabilitació d’habitatges, amb l’objectiu que el màxim nombre de famílies es pugui beneficiar dels fons europeus Next Generation.​

L’Ajuntament de Sabadell i l’Agència de l’Habitatge de Catalunya van signar a finals del 2021 un conveni de col·laboració per facilitar la rehabilitació energètica dels edificis sabadellencs aprofitant els fons europeus Next Generation. L’acord estava dotat amb 30.000 euros que la Generalitat va aportar al municipi per reforçar el personal de l’Oficina Local de l’Habitatge.