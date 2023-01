Sabadell controlarà més l’oci nocturn del Centre per garantir el descans dels veïns

Sabadell tindrà sota lupa l’incivisme i els sorolls derivats de l’oci nocturn i la restauració al Centre de Sabadell. El ple municipal s’ha compromès de forma unànime a elaborar un pla de mesures per a garantir el descans dels veïns i el dret a l’oci nocturn, després que els veïns de la zona Centre-Mercat hagin portat les seves reclamacions a l’Ajuntament en forma de moció. “Cada cap de setmana, pixats als carrers, sorolls a altes hores o danys a mobiliari i vehicles de la zona…”, han enumerat Eulàlia Tatché i Evaristo Fortuny, des de la plataforma Soroll Nocturn de l’associació de veïns. Sabadell haurà de posar fil a l’agulla.

Els representants veïnals sostenen que, després de la pandèmia i amb la reobertura de locals, les molèsties s’han disparat. Els carrers més afectats, segons enumeren, són carrer de Sant Jaume, de Sant Cugat, de la Borriana, Fortuny, Advocat Cirera i la plaça de les Dones del Tèxtil. “Cal garantir la convivència i el nostre descans, ara no està garantit“, ha demanat Tarché. Els veïns han aprofitat també per aplaudir la nova regulació per a obrir discoteques, que evitaria la concentració de locals.

“Mesures immediates”

Així, han reclamat que s’incorporin mesures immediates per al descans dels veïns i fins i tot plantegen que es revoquin algunes llicències. Algunes de les propostes són l’increment de la neteja a hores clau, l’exigència a empresaris a reduir les molèsties i el control sobre l’espai públic, entre d’altres.

El ple ha votat un sí unànim. Però han volgut aportar el seu punt de vista. La regidora no adscrita i tinenta d’alcaldessa, Marta Morell, descarta revocar llicències i considera que “hi ha formes de controlar-ho”, entre d’altres, amb la capacitat sancionadora de l’Ajuntament, el control policial i l’imuls d’espais de mediació. De la seva banda, el regidor de Junts, Quim Carné, coincideix que cal posar els mitjans tècnics per controlar la situació.

També el portaveu de Ciutadans (Cs), Adrián Hernández, ha considerat que cal fer complir la normativa i apunta que “el més important és el dret a la salut”, una reflexió compartida amb el líder d’ERC, Gabriel Fernàndez: “El dret a l’oci no pot passar per davant del dret al descans dels veïns”. Més crítics han estat des de la Crida per Sabadell, que consideren que el govern “no està sent prou contundent”. “Si la petició és tan clara, per què no funciona?”, es pregunta Nani Valero, número u del grup.

El govern, “implacable” amb qui no compleixi

La tinenta d’alcaldessa de Desenvolupament Econòmic, Montse González, s’ha mostrat comprensible amb la situació del veïnat i assegura que el govern serà “implacable” amb els locals que no compleixin amb la normativa. Ara bé, considera que “l’incivisme no se soluciona tancant locals” i sosté que “no s’ha trobat cap motiu amb la normativa a la mà” per revocar les llicències.

Contra les crítiques de la Crida, González ha recordat que el govern ha restringit la possibilitat que s’instal·lin nous locals d’oci nocturn. “El govern anterior no va fer res per evitar les molèsties”, ha etzibat. A banda, sosté que s’han mantingut converses amb propietaris d’establiments, s’ha reforçat el control policial a les hores de sortida de la discoteca i s’han establert canvis en els horaris dels serveis de neteja per aminorar els problemes.