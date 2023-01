És més barat llogar a Sabadell?

El mercat immobiliari de lloguer va tornar a aixecar el vol el 2022, després d’un 2021 condicionat per la pandèmia del coronavirus. L’any va estar marcat per la suspensió per part del Tribunal Constitucional del topall al preu dels lloguers que ja havia aplicat la Generalitat, i la inflació, com a grans titulars, però no els únics.

L’any passat, el preu mitjà del lloguer a Sabadell va ser de 694,56 euros, segons les dades de les fiances dipositades a l’Institut Català del Sòl (Incasòl). Això és un 4,07% més que el 2021, però la pujada es modera quan ho comparem amb abans de la pandèmia, el 2019, i se situa en el 3,18%. Altres motius que s’observen des del sector immobiliari ja són coneguts, però cada any que passa guanyen més pes: “Sabadell està de moda. I manca oferta”, subratlla el gerent de Peritax Immobiliària, Xavi Santos, que veu com cada vegada més clients provenen de Barcelona i la seva àrea metropolitana, atrets pels serveis i les bones connexions de què disposa Sabadell.

I, amb una major demanda i poca oferta, els preus pugen, acompanyats per una inflació que enguany ha viscut rècords històrics. El mes de setembre va ser del 9% i, aleshores, els lloguers de Sabadell havien pujat un 9,4%, segons la mateixa font. A l’espera que es coneguin les dades del mes de desembre, el lloguer mitjà de la ciutat va passar l’any passat dels 662,47 euros el mes de gener a 725 euros el setembre. Llogar a Sabadell, però, encara és lleugerament més barat que a municipis equiparables de l’àrea metropolitana com l’Hospitalet (746 euros, setembre 2022) o Badalona (826 euros).

La limitació treu oferta

El que ha acabat passant des que s’ha tret la limitació de les rendes és el que advertia des del primer dia la Cambra de la Propietat Urbana: s’ha mantingut o reduit l’oferta i els preus han pujat. El director adjunt de la Cambra, Miquel Àngel Vicente, assegura que durant el 2022 “hem vist com molts propietaris han venut la seva propietat perquè no els sortia rendible”.

Segons Santos, el problema d’aquests preus és que llogar -o comprar- no implica pagar només el domicili. “Si només fos la inflació del preu de l’habitatge, encara t’ho podries plantejar, però és que has de tenir en compte tot el conglomerat de subministraments, menjar i la resta de coses en què has de gastar”, explica el responsable immobiliari. I des de la Cambra de la Propietat preveuen un 2023 tens, en què la mediació entre propietaris i llogaters serà més important que mai. Miquel Àngel Vicente també transmet la preocupació per les ocupacions de casos que no puguin pagar el lloguer i generin “un problema greu, perquè tenim molts propietaris que assumeixen una hipoteca”. Per incentivar el mercat, Vicente creu que s’haurien d’aprovar incentius cap a les dues parts: pel llogater podria ser una bona opció limitar els preus, però també reclama mesures pel propietari, com ajudes fiscals o subvencions a la rehabilitació.

Al sector immobiliari s’espera que es desencalli la llei estatal de l’habitatge, que es preveu que determini com regular el preu del lloguer. I també es té en compte que el govern espanyol manté aquest any el 2% com a increment màxim del lloguer en els casos en què no hi hagi acord.

L’alt cost del diner també condueix moltes persones cap al lloguer, ja que les hipoteques pugen de preu i es preveu que els interessos superin el 3% durant aquest any.