L’economia sabadellenca creix, i ja ho fa per sobre d’abans de la pandèmia. El PIB de la ciutat del 2021 (4.872 milions d’euros) ja supera els 4.817 milions d’euros de l’any 2019, l’últim abans de l’esclat de la covid, segons les darreres dades publicades per l’Idescat. Això es tradueix en uns 22.500 euros per habitant, el que ens deixa en bona posició dins del Vallès, on hi ha clares diferències: ciutats com Terrassa o Rubí encara no han aconseguit entrar en una dinàmica de recuperació i creixement econòmic com sí que ha fet Sabadell. Indicadors com el del PIB i l’ocupació, que està en rècord històric, demostren que la dinàmica econòmica és prou positiva. Malgrat una inflació que no havíem vist en dècades, no anem malament.

Ara bé, anem amb compte amb fer lectures esbiaixades. Hem de ser conscients del context que tenim, de la crisi energètica i de preus, de la guerra d’Ucraïna, així com de la inestabilitat global. I tampoc hem d’oblidar tot el paquet d’ajuts i injeccions extraordinàries que s’estan anunciant en el conjunt de l’Estat. Les arques públiques de l’Estat van plenes en un any en què Hisenda ha batut rècords en ingressos i això permet fer una pluja de milions com la que s’espera per a aquest any.

L’economia espanyola, com moltes en el conjunt d’Europa, està adulterada. Rebaixes, bonificacions, gratuïtats, ajuts de tota mena. La feina dura, la feina dels responsables polítics, és pensar a mitjà i llarg termini, és a dir, com ajudar les famílies i les empreses perquè puguin sortir-se’n després d’aquesta pluja de milions.

Celebrem que les coses funcionin. Que l’economia ja estigui per sobre de nivells prepandèmia és una bona notícia. Ara bé, no ens distraguem. En tots els àmbits –estatal, autonòmic i local– s’ha de buscar que l’economia sigui competitiva i capaç de resistir els embats en totes les circumstàncies.