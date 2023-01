El primer secretari del PSC, Salvador Illa, ha tornat a posar de la ronda Nord de Sabadell i Terrassa com un dels punts clau per donar suport als pressupostos de la Generalitat del 2023. En una entrevista al programa Els Matins de TV3, el líder socialista a Catalunya ha reiterat la posició del partit, assenyalant la infraestructura del Vallès, juntament amb els projectes del Hard Rock i l’ampliació de a l’aeroport, com una condició imprescindible pel sí als comptes.

“Té el suport del territori de Sabadell i Terrassa. Fa més de 30 anys que n’estem parlant i hi ha finançament del Govern d’Espanya per poder abordar aquesta obra. Si hi està d’acord el territori i hi ha una majoria al Parlament de Catalunya, per què hem de posposar aquesta decisió?”, ha apuntat Illa, que ha afegit que si s’iniciés el procés, es trigaria encara al voltant de cinc anys en començar a executar l’obra. En aquest sentit, Illa ha remarcat que són “projectes essencials” que Catalunya ha d’abordar i ha demanat al govern que no “amagui el cap sota l’ala”.

@salvadorilla, primer secretari de @socialistes_cat, sobre els projectes del Hard Rock, l'ampliació de a l'aeroport i la B-40: "Són projectes essencials i tenen el suport del territori. El govern no pot amagar el cap sota l'ala"

— Els matins TV3 (@elsmatins) January 11, 2023

Illa ha rebutjat posar una data límit a la negociació dels pressupostos i ha insistit que és responsabilitat del Govern decidir si accepta tot el seu paquet de propostes. “Si ho accepten, seguirem treballant, i si no, hi ha més grups a la cambra i poden anar-los a buscar”, ha defensat durant l’entrevista.

Les paraules del secretari general dels socialistes van en la línia de la postura de la Federació Vallès Oest dels socialistes, que la primera setmana de l’any va assenyalar la ronda Nord com un element capdal en les negociacions amb el Govern d’ERC. “El govern d’Espanya té la voluntat de signar aquest conveni per a la transferència de diners. Ni tan sols plantegem que s’inclogui una partida per a la ronda, però sí que s’assumeixi el compromís de signatura del conveni per al traspàs dels diners”, va comentar Eva Candela, diputada i candidata a l’alcaldia terrassenca.