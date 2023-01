L’associació Viu-la obté 1.000 euros gràcies al sorteig d’una cistella solidària

L’associació sabadellenca Viu-la ha obtingut 1.000 euros gràcies al sorteig d’una cistella solidària que ha comptat amb la col·laboració de diversos establiments de la ciutat.

Viu-la ofereix activitats de lleure per a infants i joves amb diversitat funcional, així com suport a les seves famílies. Es tracta d’una entitat sense ànim de lucre i obtenir recursos com aquests els permeten seguir endavant, tal com destaca la presidenta de l’associació, Laura Sánchez, que apunta que “estem molt contents i agraïts per la col·laboració que hem tingut”. Una cinquantena de nens i nenes de 3 a 23 anys participen en l’associació.

Els diners serviran per fer front a les despeses corrents de Viu-la, centrada ja en els casals d’estiu que organitza anualment. I, igualment, “seguirem lluitant per tenir un espai”, explica Sánchez, perquè, de moment, l’associació no té un lloc fix on trobar-se.