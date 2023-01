El CN Sabadell trenca barreres i s’estrena en el primer torneig de waterpolo

Tenir diversitat funcional ja no és una barrera per jugar a waterpolo. El passat cap de setmana, la Finetwork Aquàtics del centre Can Llong, del Club Natació Sabadell, va acollir el primer torneig de waterpolo ability, que va comptar amb la presència de l’entitat sabadellenca, el CN Barcelona i el CN Terrassa.

Aquest projecte inclusiu, ability, va néixer a Itàlia l’any 2014, però no va ser fins al 2020 que dos italians Luca Scarpo i Sergio Pratico van introduir el projecte a Espanya. Fa dos anys, quan Catalunya estava immersa en la pandèmia, l’Atlètic Barceloneta, primer, i després el CN Barcelona, van ser els pioners aquí, confeccionant els primers equips. El Club Natació Sabadell acabaria fent el pas fa escassos mesos, amb el primer entrenament: “Pots tenir una discapacitat, però si no saps nedar no vas enlloc. És un esport dur, exigent, i cal estar en forma”, explica l’exnedadora paralímpica, Esther Eroles, qui ara també s’ha ‘reciclat’ per formar part de l’equip sabadellenc que el passat cap de setmana es va enfrontar en el triangular davant el CN Barcelona i el CN Terrassa. Com Eroles, nedadors de la talla d’Óscar Salguero o David Lebec, també s’han engrescat a formar part d’aquest projecte.

El poc temps per preparar el primer torneig acabaria passant factura a un equip que, tot i caure en els dos partits davant el CN Barcelona, qui acabaria essent el guanyador, i el CN Terrassa, confia a oferir millorar els resultats, sempre que guanyin adeptes d’aquí en un futur a curt termini: “Entrenem poc perquè s’han d’estructurar els horaris. Per ser un equip que no ens coneixíem vam estar prou bé”, analitza Esther, mentre detalla que “per anar bé n’hauríem de ser catorze i en vam ser nou. Necessitem més jugadors”.

Més equips

Amb la celebració del primer torneig de Reis el waterpolo ability espera que sigui la punta de llança perquè més clubs facin el pas en aquest esport inclusiu, per al dia de demà iniciar una lliga catalana. A l’horitzó, aconseguir que el waterpolo adaptat pugui arribar a ser esport paralímpic a les olimpíades de Los Ángeles, l’any 2028: “A Itàlia s’han fet ressò del campionat que hem jugat a Sabadell, i això és bon senyal, però necessitem la participació de més clubs”.