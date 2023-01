L’At. Balears, prova de foc pel Sabadell de Miki per tancar la primera volta

La primera volta tanca el seu recorregut a Ses Illes. El Sabadell visita aquest diumenge (12 h) l’Estadi Balear per enfrontar-se a un teòric candidat al play-off que ara mateix es podria considerar un rival directe per la permanència. L’At. Balears significarà una prova de foc pel conjunt de Miki Lladó.

Per classificació, amb només dos punts de diferència, es podria qualificar de rival directe ara mateix, però el tècnic arlequinat té molt clar que l’At. Balears és un dels equips que hauria de lluitar a la zona alta de la taula. “Ens ho prenem com un rival a superar, anirem a competir i amb les ganes de guanyar. Penso que el partit té moltes connotacions positives i només podem pensar en coses bones”.

Una de les principals amenaces serà el pitxitxi Dioni, qui ve de fer un ‘hat-trick’ en l’1-3 a Tarragona i suma 9 dianes. “És un jugador d’una qualitat fantàstica i amb experiència, però no hauria de ser una preocupació sinó un al·licient. El potencial ofensiu de l’At. Balears, amb homes com Canario o Miguelete, ens exigirà moltíssim defensivament. També ens servirà per comprovar el nostre nivell en duels de màxima dificultat”.

A Miki Lladó no li obsessiona sortir immediatament de la zona de descens. “No tenim pressa, el més important és continuar creixent com a bloc, entrenar bé i fer les coses que parlem a la gespa. Ara mateix ningú pot saber amb quants punts estarà la permanència”.

Continuïtat de Guillem Molina

De moment, el Sabadell ha concedit en aquest mogut mercat d’hivern tres baixes –Sergio Montero, Pelayo i Juan Delgado- i només ha fet un fitxatge: Ricard Pujol. El tècnic agraeix la “professionalitat” dels que han marxat i sobre la incorporació diu que “arriba amb un bagatge important a categoria superior i ens ajudarà moltíssim”, sense desvellar si serà o no titular a l’Estadi Balear. Tot apunta que l’onze serà molt semblant al de diumenge passat davant l’Athletic Club B.

Recupera en la convocatòria a Guillem Molina, de qui assegura la seva continuïtat: “Hi confio molt personalment i s’ha d’utilitzar perquè pot aportar coses molt positives”. Mentrestant, continua la feina de despatxos per incorporar més jugadors. L’objetiu és un central, un pivot defensiu i un extrem.

Gran potencial ofensiu

L’ascens al futbol professional s’ha convertit en l’obsessió de l’At. Balears els últims anys. Aquest era també l’objectiu aquesta temporada, però els mals resultats han provocat el relleu a la banqueta: Onésimo Sánchez per un Jordi Roger que torna, per ara, a la secretaria tècnica. De moment, Onésimo va debutar amb un 1-3 a Tarragona i ara ho vol consolidar la bona dinàmica a casa, on ha cedit 10 punts. Només ha guanyat 3 partits fins ara: Barcelona At. (3-2), Eldense (3-1) i Numancia (4-1). Uns resultats que demostren el potencial ofensiu del conjunt balearico, amb jugadors com Canario o Miguelete. En la línia defensiva destaca l’exarlequinat David Forniés.

Els antecedents del Sabadell al feu balear han estat marcats per l’empat. A Segona Divisió B s’hi comptabilitzen cinc abans d’arribar la primera victòria arlequinada, la temporada 18/19, en una situació delicada pel tècnic Toni Seligrat. Els gols d’Aleix Coch i Pol Ballesteros van permetre respirar (1-2). En canvi, l’estrena al remodelat Estadi Balear la passada temporada va ser negativa, amb una nefasta primera part i derrota final (3-1). El duel serà dirigit pel col·legiat murcià Fulgencio Madrid Martínez.