En una roda de premsa des de la plaça del Pi, a Ca n’Oriac, l’alcaldable de Sabadell En Comú Podem, Joan Mena, ha reblat aquest divendres que “hi ha una imperiosa necessitat que es facin polítiques per incentivar el teixit comercial de proximitat”. Una ubicació que el portaveu ha escollit per exemplificar “que zones com l’avinguda de Matadepera, que tenen molt potencial, estan massa abandonades”.

A tall de crítica a la gestió actual, Mena ha etzibat que les polítiques de comerç de proximitat “no passen per fer tuits i fotografies per a l’Instagram; ni per la incentivació de projectes privats de grans multinacionals.”

Locals comercials “a preu just”

El portaveu del grup municipal ha aprofitat la trobada per plantejar una nova proposta que, tal com ha assegurat, quedarà inclosa dins del seu programa electoral. “Proposem que l’Ajuntament pugui adquirir locals comercials per posar-los a disposició dels ciutadans que volen obrir un nou negoci a la ciutat.” Mena ha indicat que seria Vimusa qui en faria la gestió: “L’empresa hauria de comprar aquests locals i posar-los a disposició dels sabadellencs a través d’un lloguer de preu just”. Amb aquest pla, el portaveu de Sabadell En Comú Podem, assegura que es dinamitzaria el comerç de proximitat i es donaria resposta a problemes com la desocupació.