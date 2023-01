L’hospital, a preu fet

Les urgències de l’hospital Parc Taulí han de fer front a un augment substancial de feina aquests dies. Amb l’arribada de la part més dura de l’hivern, i del fred, el centre hospitalari ha experimentat un augment notori de pacients. Se superen les atencions que feia l’hospital abans de la pandèmia (+15%). Les dades que ens ha facilitat el Taulí exposen fins a quin punt s’han disparat els casos de malalties respiratòries com la bronquiolitis, especialment entre els nens (+48%). Així mateix, s’hi han afegit la grip i la covid.

El nombre de pacients que van a urgències està per sobre del que és habitual en aquesta època de l’any, però en tot cas és una situació assumible, exposen des de l’hospital. El que ens preocupa és que el personal de l’hospital es vegi de nou com el primer front per respondre les emergències: de fet, alguns sanitaris expliquen al Diari que es deriven massa casos de l’ambulatori a l’hospital, la qual cosa suposa una càrrega extra.

Si bé no deixarem de reclamar que Sabadell tingui el personal i els equipaments sanitaris adequats a les necessitats de la ciutadania, compartim de nou el missatge que transmet Salut en el sentit que a l’hospital s’hi ha d’anar quan hi ha un risc vital, no per qualsevol cosa. Cal més comunicació per donar a conèixer la feina que fa el CUAP Sant Fèlix, que obre 24 hores els 365 dies de l’any i pot resoldre moltes qüestions que permeten alliberar l’hospital perquè estigui disponible per als casos més greus.

S’ha invertit molt al Taulí últimament, però encara falta molt camí per tornar a tenir la sanitat que vam tenir la primera dècada del segle. Si és que, algun dia, la tornem a tenir.