Gran balanç de la Cap d’Any Race que proposa l’Eix Macià com a nou escenari

Després de batre tots els rècords de participació, l’organització de la Cap d’Any Race que acomiada l’any sabadellenc fa balanç i una sol·licitud de futur. Les dades que ha deixat l’onzena edició han estat espectaculars. Per exemple, 2.503 corredors, 100 poblacions representades i un donatiu de 3.014 euros per l’entitat social Atendis, que, per cert, també serà la beneficiària el 2023 per tancar el cercle de la celebració del seu 60 aniversari.

Aleix Muñio, president de We Run Sabadell, organitzador de la popular prova, fa un balanç “totalment satisfactori” de l’última edició. “Ens hem consolidat com la segona cursa popular de Catalunya i la cinquena de l’estat espanyol, però estem especialment orgullosos de ser la nostra, de la gent de Sabadell. Aquest és el fet diferencial. L’esforç per compensar la inscripció és molt important”.

Gran dimensió

Gairebé el 60% de participants pertanyen a la nostra ciutat i un 87% són del Vallès Occidental, però Muñio també destaca la repercussió que està tenint la prova fora d’aquest àmbit. “Tenir un total de 100 poblacions representades així ho demostra i això significa que s’ha convertit en un esdeveniment festiu i lúdic molt atractiu per gent de fora que vol venir a Sabadell a córrer el 31 de desembre. Això comporta efectes molt positius per tots els sectors de la ciutat”.

L’actual dimensió de la prova comporta pensar en el futur. Aleix Muñio creu que la Plaça de la Creu Alta s’ha quedat petita. “Per poder créixer, vendre Sabadell i oferir competitivitat als atletes, pensem que cal un canvi d’ubicació. L’Eix Macià seria la millor opció per eixamplar la sortida uns metres, guanyar espai pel públic i l’organització… Ara mateix és també el lloc més emblemàtic”. Proposta llançada.