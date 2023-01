El Sabadell surt del descens després d’una heroica victòria a Palma (0-1)

Victòria heroica. El Sabadell, amb un gol d’Álex Gualda en el minut 93 aprofitant una genialitat de Pau Víctor, suma tres punts d’or a l’Estadi Balear i surt de la zona de descens. L’equip de Miki Lladó ha fet un enorme exercici de resistència defensiva, sobretot després de l’expulsió del capità César Morgado en el minut 67 per una vermella directa. En dues jornades del nou tècnic arlequinat, sis punts i cap gol en contra. El canvi de guió tàctic funciona.

La suplència de Pau Víctor ha estat la principal sorpresa en el primer onze de Miki Lladó fora de casa. El tècnic santcugatenc ha volgut reforçar les prestacions defensives de l’equip davant el potencial atacant de l’At. Balears amb un sistema de tres centrals i un quart, Guillem Molina, exercint de lateral dret en detriment de Marc Vargas. El doble pivot Corbalán-Àlex Sala ha confirmat l’aposta per la contenció davant l’absència de Sergi Altimira, qui s’ha quedat a Sabadell per unes molèsties d’última hora juntament amb Joanet. De fet, la convocatòria ha estat la més curta de la temporada amb només 18 futbolistes, entre els quals destacava la presència de l’únic fitxatge fins ara, Ricard Pujol.

La idea inicial era clara: tenyir una espessa xarxa per frenar l’ímpetu inicial del conjunt d’Onésimo i confiar en el tàndem Keita-Sergi Garcia, més la feina sempre impagable de David Astals, per sorprendre a la contra o en alguna pilota llarga buscant sempre la velocitat de Sergi Garcia. Ha sortit molt bé a la primera meitat. Amb una estructura defensiva gairebé impenetrable, s’ha vist la versió més consistent del Sabadell com a visitant. De fet, l’única concessió ha estat un cop de cap de Dioni, que ha fregat el pal d’un segur Víctor Vidal en el minut 17. En la resta d’accions, Pau Resta i César Morgado han superat clarament al pitxitxi de la categoria.

Ha dominat l’At. Balears, fins i tot de manera aclaparadora durant la primera mitja hora, però sense generar absolutament res. Una possessió estèril. S’ha estavellat contra el mur arlequinat. Amb el pas dels minuts, el Sabadell s’ha estirat i ha trobat una bona via per la banda dreta amb les incursions de Guillem Molina. Només ha faltat una mica de convicció per fer mal. La millor opció ofensiva ha estat una passada a l’espai de Sergi Garcia a Keita a qui no li ha sortit el retall, ja dins de l’àrea, per encarar al porter. També ho ha intentat David Astals amb un cop de cap sense la direcció adequada.

Més ambició, expulsió i genialitat

S’ha arribat al descans amb bones sensacions i a la represa, Miki Lladó ha afegit una dosi d’ambició amb l’entrada de Pau Víctor per Armando Corbalán. Un canvi tàctic que ha fet endarrerir la posició de David Astals al doble pivot juntament amb Àlex Sala. L’objectiu era guanyar presència en atac i en el minut 54 ha arribat la primera gran ocasió arlequinada: centrada de Guillem Molina i Pau Víctor, després d’una gran maniobra a l’àrea, ha exigit al porter Lucas Díaz a fer la seva primera intervenció de mèrit, desviant la pilota a córner. També l’At. Balears ha trobat més espais i el partit s’ha obert.

Miki Lladó ha mogut fitxa canviant les bandes: Marc Vargas ha entrat per Guillem Molina i Ricard Pujol ha debutat en el lloc de Carrión. Just quan el Sabadell semblava guanyar terreny i se sentia més còmode ha arribat un moment clau: l’expulsió, amb vermella directe, del capità César Morgado per una entrada per darrere al mig del camp. Innecessària. Encara amb més de 20 minuts al davant, això ha obligat al Sabadell a un esforç suplementari, gairebé èpic, per resistir els embats d’un At. Balears que s’ha bolcat sobre l’àrea de Víctor Vidal. S’han multiplicat els homes de Miki Lladó per posar el cadenat a la porteria i el pal també ha col·laborat en una violenta rematada de Canario.

El partit encara tenia un últim gir de guió espectacular. Ja en el temps afegit, el Sabadell ha pispat una pilota i Pau Víctor, excels, s’ha inventat una jugada estratosfèrica per cedir la pilota en safata a Álex Gualda, que havia substituït Keita, per enviar-la al fons de la xarxa i fer esclatar la bogeria entre els mig centenar de seguidors arlequinats. Gol d’or, de fe. El premi a una feina d’enorme sacrifici que permet els arlequinats sortir de la zona de descens. Miki Lladó, sis de sis. Això funciona.

FITXA TÈCNICA

At. Balears: Lucas Díaz; Laure (Carlos Ramos, m. 82), Olaortua, Josep Jaume, Forniés (Sibille, m. 60), Petcoff (Alfonso, m. 72), Hugo Rodríguez, Cordero (Lucas de Vega, m. 46), Dioni, Canario i Miguelete (Uzo, m. 72)

Sabadell: Víctor Vidal; Guillem Molina (Marc Vargas, m. 62), Pau Resta, César Morgado, Carrión (Pujol, m. 62), Athuman, Keita (Gualda, m. 87), Armando Corbalán (Pau Víctor, m. 46), Sergi Garcia (Dieste, m. 78), Àlex Sala i David Astals.

Àrbitre: Fulgencio Madrid Martínez (Comitè murcià). Grogues: Olaortua; Vermella: César Morgado (m. 67).

Gol: 0-1, minut 93: Álex Gualda.

Incidències: 2.000 espectadors a l’Estadi Balear amb una notable presència de seguidors arlequinats.

Fotos: LLUÍS FRANCO