Rècord històric d’espectadors a ‘Els Pastorets’ de Joventut de la Faràndula

La Joventut de la Faràndula no havia tingut mai tant públic en les representacions del clàssic nadalenc de Josep Maria Folch i Torres, Els Pastorets. L’entitat ha sumat 6.300 espectadors, un rècord històric.

El muntatge de gran format, després de dos anys de “fer malabars per adaptar-se a restriccions pandèmiques”, ha acompanyat un dels majors al·licients d’aquesta temporada, el comiat de Miquel Roselló en el paper de Satanàs, que ha representat durant 25 anys.

Les novetats de Joventut de la Faràndula han estat molt ben acollides ente el públic. En primer lloc, la direcció de Joan Monistrol i l’ajudantia d’Àngels Navas, però també la nova parella de vailets i els múltiples canvis en el repartiment, així com els canvis de música i dramatúrgia. També s’ha comptat amb la remasterització de la banda sonora, encarregada al seu autor, el músic i productor sabadellenc Abel Garriga, que actualment treballa a Broadway. Als espectacles d’aquest any hi han participat més de 200 persones, de forma directa i indirecta.

Encara es podrà veure la versió infantil d’Els Pastorets, protagonitzada per alumnes de formació de l’entitat, i amb la direcció de Pau Pla, Ignasi Laencina i Bernat Vidal. S’estrenarà a La Sala, els dies 21 i 22 gener de 2023, a les 18h.

Properes estrenes: ‘El teatre dels somnis’ i ‘Aladí’

El març arribarà carregat de sorpreses. Principalment, a raó de l’obra creada per a commemorar l’aniversari de l’entitat, El teatre dels somnis, dirigida per Albert González i Arnau Solsona. La funció recuperarà, els dies 4 i 5 de març, els protagonistes que han passat al llarg d’aquests 75 anys per l’entitat.

Per altra banda, ‘Aladí’, de Joan Bta. Torrella i Míriam Vila, després del gran èxit de públic de la temporada passada, tornarà a l’escenari els dies 11, 12, 18 i 19 de març. La versió lliure del conte més conegut de Les mil i una nits compta amb un extens repartiment, una escenografia de grans dimensions i sobretot, amb un vestuari integrat per més de 150 vestits diferents.