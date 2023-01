La ciutat, a debat

Sembla que els partits ja han posat totes les cartes damunt de la taula i comencen a dibuixar el seu full de ruta per a un any que serà intens, amb les eleccions municipals del maig vinent. Ahir es va anunciar que l’actual alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, tornarà a ser la candidata del PSC als comicis. Serà l’única que es postuli a les primàries socialistes, com es podia preveure, per la qual cosa ja es pot tancar pràcticament la llista de candidats a l’alcaldia. Gabriel Fernàndez (ERC), Nani Valero (Crida per Sabadell), Joan García (Ciutadans), Lluís Matas (Junts) i Joan Mena (En Comú Podem) també han fet el seu propi camí aquests últims mesos i ja estan preparats per afrontar la contesa electoral.

Desitgem que la ciutat es converteixi en un espai per confrontar models de present i futur per a Sabadell aquests pròxims mesos. Que la reflexió i el respecte siguin sempre presents, i que la crispació i els retrets siguin anecdòtics i, si pot ser, mínims. Un debat que es produeixi sense aixecar la veu, que serveixi perquè els veïns tinguin eines suficients per poder triar i del qual puguem extreure alguna cosa bona per als temps que han de venir.