Nous habitatges a la fàbrica Cascón: així són els exclusius pisos que s’hi faran

La història de la fàbrica Cascón comença un nou capítol aquests dies, amb l’inici del seu enderroc parcial. L’antiga indústria, parcialment protegida, és a la plaça del Vallès, concretament a la cantonada dels carrers de Colom i la Unió, al barri del Centre.

En aquest espai es construiran 25 pisos, mentre que la resta de la fàbrica, uns 1.325 metres quadrats, algun dia podrà ser un equipament cultural, ja que és de l’Ajuntament i té aquesta qualificació urbanística, però això no vol dir que el construeixi immediatament. De tots els habitatges, 18 seran lliures, mentre que n’hi haurà 7 de protegits. L’entrada serà diferenciada segons el tipus d’habitatge i hi haurà aparcament subterrani. L’edifici tindrà una alçaca de quatre plantes. Els domicilis tindran, 2, 3 o 4 habitacions; classificació energètica A i, els àtics, terrassa.

La previsió és que l’obra comenci just després que acabi l’enderroc, amb la intenció de lliurar els nous domicilis a partir del segon semestre de l’any que ve. A part, la construcció dels pisos permetrà eixamplar la vorera del carrer de Colom, que tindrà la mateixa amplada des del carrer de l’Estrella al de la Unió, la qual cosa facilitarà el passeig dels vianants i l’entrada de llum als habitatges. El preu dels habitatges oscil·la entre els 255.000 euros, per exemple, d’un primer del primer pis de 70 metres quadrats amb balcó de 2,5 metres quadrats, i els 660.000 euros d’un dúplex de la quarta planta de 99 metres quadrats útils amb 95 metres quadrats de terrassa.

El projecte immobiliari, anomenat Els Telers, l’ha dissenyat el despatx sabadellenc Next Arquitectura i l’executa Roig Construccions. Els socis fundadors de Next, Gerard Ribot i Núria Vílchez, destaquen que és “un edifici elegant, atemporal, que potencia la verticalitat buscant la qualitat interior”. I un dels elements que subratllen els arquitectes dels habitatges són els balcons, coves com els agrada dir, perquè en part són coberts i més recollits. La pandèmia va accentuar la necessitat de disposar d’espais exteriors, i aquesta és una de les realitats a les quals s’ha volgut donar resposta en una promoció. Ribot apunta que “ja ho defensàvem abans i, ara, amb més raó; fa molt temps que lluitem per aquests espais. Abans s’entenia que era espai perdut a l’habitatge i, ara, els promotors entenen que ja no és que el menjador sigui més petit, sinó que s’amplia l’espai de gaudi”.

Aquesta promoció s’ubica en una zona privilegiada al centre de Sabadell. A quatre passes del Mercat Central i en un entorn que en els pròxims anys guanyarà espai verd i de passeig amb la creació del corredor verd de Can Feu fins al Centre que arribarà a la plaça del Vallès. Gerard Ribot i Núria Vílchez apunten que es tracta d’una “situació molt privilegiada que té relació amb el patrimoni industrial i la plaça”.

Què volen fer els veïns amb la part de l’Ajuntament?

A la part del carrer de Colom de la promoció d’habitatges hi haurà un porxo que permetrà accedir a la part de la fàbrica que és de l’Ajuntament, fruit de l’acord amb la propietat per la reparcel·lació de l’espai. Des de l’associació de veïns Centre-Mercat, el seu president, Evarist Fortuny, reclama l’històricament reivindicat centre cívic del Centre. “Ja que a la Casa Grau [situada a la plaça del Gas, de propietat municipal] no hi fan un centre cívic, que el facin a la fàbrica Cascón, que sinó el que tenim és el de Sant Oleguer”, reivindica Fortuny, que reclama més espais i activitats per als veïns i, sobretot, la gent gran. Si hi hagués un nou centre cívic, també demanarien tenir un espai per l’associació.

Dos veïns de la zona, Pere Casanovas i Tomàs Copete, creuen que aquest equipament podria ser un punt de suport en noves tecnologies. “Abans eres gran amb una edat i, ara, molt més jove ja ets gran. Quedes endarrerit ràpidament”, remarca Casanovas. Copete, per la seva part, apunta que “hi hauria d’haver ordinadors i que s’ajudi, a tothom, inclús els joves”. I també comparteixen que s’han de reforçar els equipaments per a la gent gran, preveient que cada cop n’hi haurà més. “Què en faran, de nosaltres?”, es pregunten.