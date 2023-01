Millores a la carretera d’entrada a Sabadell després de l’accident mortal

L’entrada sud de Sabadell, per la carretera de Bellaterra –BV-1414-, comptarà amb elements separadors per diferenciar un sentit i altre de circulació. D’aquesta manera, es preveu que pugui augmentar la seguretat viària i reduir el risc de sinistralitat en aquest punt d’accés al municipi.

Tot plegat, forma part del Portal Sud, les obres d’un projecte que ja s’ha adjudicat, però encara no hi ha un disseny definit, segons han informat fonts municipals. De fet, la previsió és que comencin aquest primer trimestre i des del consistori han garantit que sí s’instal·laran aquestes peces a la via pública.

Precisament es tracta d’un indret on divendres passat van morir dues persones, una d’elles menor, en un xoc frontal entre un turisme i una furgoneta. Un sinistre mortal que la Policia Municipal de Sabadell ja està investigant.

El cas és que des de 2017 han perdut la vida quatre persones en aquest tram d’entrada a la capital vallesana, d’una mica més d’un quilòmetre. A més d’aquestes dues víctimes, el setembre de 2017, un motorista, un home de 46 anys, i una mica més d’un any després, a finals de 2018, també el conductor d’una motocicleta, un jove de 19 anys.

Cessió de la Diputació

La BV-1414 és competència de la Diputació de Barcelona, però per dur a terme el Portal Sud, l’entitat supramunicipal va cedir-la a l’Ajuntament de Sabadell. Concretament, el tram comprès entre la rotonda, a les portes d’accés a Bellaterra, i fins a la ciutat. El projecte inicial preveu la construcció d’una rotonda de 90 metres de diàmetre, amb dos carrils de circulació a l’interior i quatre ramals.

Aquesta glorieta ha d’enllaçar amb la carretera de Bellaterra, per una banda, i, per l’altra, amb la C-58. I això cal sumar els dos carrils que condueixen a Sabadell procedents de Riu-sec, més el carril de sortida de la ciutat. En paral·lel a l’aeroport, per tal que es pugui arribar a la infraestructura d’una forma més directa que l’actual.

La carretera de Castellar, l’exemple

A l’altre extrem de la ciutat, a la carretera que connecta Sabadell amb Castellar (B-124), es van instalar pilons sobre un ratllat zebrat central de la via. Una obra que va dur a terme el que aleshores s’anomenava Departament de Territori i Sostenibilitat el 2017 arran de les peticions fetes, especialment des de l’Ajuntament de Castellar per l’alta sinistralitat.