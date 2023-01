Concentracions al Taulí per la vaga de la sanitat

Diversos sindicats fan una crida a mobilitzar-se els pròxims 25 i 26 de gener a les portes de l’hospital Parc Taulí en el marc de la vaga convocada en el sector de la sanitat per reclamar millores. La Mesa Sindical Sanitat de Catalunya convoca l’aturada, que no compta amb el suport dels sindicats majoritaris CCOO i UGT. Sí que hi donen suport els minoritaris CATAC-CTS-IAC, SAE, FTC-IAC, COS i Infermeres de Catalunya.

Així, pels dies de vaga s’han convocat concentracions al Taulí en dos moments, a les 12 h i a les 18 h, tant de dimecres com de dijous que ve.

Més personal

La vaga arriba en un moment en què, tant professionals de medicina com d’infermeria, reclamen la contractació de més personal per reduir les ràtios, millorar l’atenció al pacient, garantir la seguretat assistencial i reforçar les condicions laborals dels treballadors. En la conovcatòria, la Mesa Sindical apunta que els professionals, “hem normalitzat la falta de personal a costa de la nostra salut i de renunciar als nostres drets com a treballadores i treballadors”. Els sanitaris se senten “esgotats” i volen posar la seva part per capgirar la situació, conscients que “la població té la percepció que els professionals de la salut els estem descuidant”. Una situació a la qual asseguren que s’ha arribat per les mancances que el sistema arrossega des de fa anys i s’ha accentuat amb la pandèmia de la Covid.

La vaga arriba després que s’hagi arribat a un acord històric entre el Departament de Salut i les patronals per equiparar les condicions laborals dels treballadors, com els del Taulí, que formen part del conveni laboral SISCAT, amb una inversió global de 460 milions d’euros durant el 2023. Aquest acord implica que l’acord retributiu dels treballadors públics s’aplicarà als de la sanitat concertada, com l’hospital de Sabadell, i es reverteixen les retallades del 2010.