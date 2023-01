Miscel·lània catalana

[Per Jordi Serrano, historiador i rector de la UPEC]

Sento la ministra de Transports dient que a la Renfe la puntualitat és del 93%. Hauria agafat la ràdio i l’hauria tirada per la finestra. A veure, qualsevol que agafi sovint els trens de la Renfe sap que és mentida. Quan els trens van malament i si el retard és de menys de 15 minuts no es compta. Abans-d’ahir, quan faltava un minut i el tren no arribava, llavors simplement desapareix. I ja no compta tampoc com a retard. I tots com llaunes de sardines sense mascareta en el següent tren. La ministra hauria de saber que li fan llum de gas, com un gran pla quinquennal soviètic en què tot és mentida. Passa a dir que un dels problemes pels retards és el vandalisme. Brutal. O sigui, la culpa no és que els trens siguin vells, les catenàries antigues, les estacions deixades i les vies del segle passat i sense mesures de seguretat (cas Montcada), sinó que la culpa és dels passatgers. Per cert, no poden passar treballadors de Renfe obligant la gent a portar mascareta? Ho fan els de la TUS i tots els passatgers portem mascareta. Això sí que és una empresa ben portada! Potser és que és una cooperativa…

L’altra cosa d’aquesta setmana és l’entestament del govern de Madrid a considerar que el procés està mort. Bé, si obviem que un 50% de votants són indepes i un 80% republicans, llavors no passa res. Ara bé, si hom té una certa cultura política, veurà que ara el problema és molt més greu que el 2010 quan el Tribunal Constitucional va trencar la Constitució espanyola i va desautoritzar el Congrés i el Senat espanyols. No entenc la falta de visió política de l’Estat a intentar de veritat solucionar el problema. Potser com em va dir un eminent jurista, el problema és Felip VI i no hi ha res a fer mentre tinguem monarquia. A l’Estat li passarà com el 2017 que tot d’una després d’haver amagat el cap sota l’ala des del 2010 fins al 2016 va descobrir, oh, sorpresa, que a Catalunya hi havia un problema que qüestionava no només la relació amb Espanya sinó la monarquia! El que em sembla més bèstia és que l’Estat hagi renunciat a convèncer la gent: no hi ha proposta, no hi ha projecte i l’únic que diu és que no hi haurà referèndum. Aquest és un país que quan la gent deixa de ser catòlica es vol que ho torni a ser amb l’espasa i quan la gent no vol ser espanyola es pretén que ho sigui a hòsties dels piolins.

És veritat que l’independentisme té problemes d’estratègia, uns més que altres, però si ens fixem en l’Estat, veurem que circulen com pollastres sense cap. Fan tot el contrari del que algú intel·ligent faria. I una reflexió, n’estic fins al capdamunt (eufemisme) dels imbècils que cridaven a Oriol Junqueras “traïdor” o “ves-te’n a la presó”, els cal tractament psiquiàtric i també cal que els altres indepes els facin callar. No cregueu que només els passa això als d’ERC, els passa a tots els que han estat a la presó, també als de Junts. Jo a aquest tipus d’energúmens els tractaria com a infiltrats de la Guàrdia Civil. Bé, i el Passeig? Ja vaig dir fa molts anys que preferia mil vegades un Passeig acabat que no m’agradés que un de maco en projecte sense acabar. Jo hi posaria la projectada obra d’Alfons Borrell. Necessitem coses amb personalitat, si no, la gent pot pensar que està a Terrassa. I potser m’agrada, encara no ho sé.