L’allotjament nocturn per a sensellar es manté obert aquesta setmana

Les persones que fan nit al carrer podran dormir al centre d’acollida nocturn fins la nit de divendres a dissabte. El dispositiu de l’Operació Fred, coordinat per l’Ajuntament, Creu Roja i Càritas, en col·laboració amb Actuavallès, Ningú Sense Sostre i Aigües Sabadell, s’allarga fins al dissabte, 28 de gener, en previsió que continuïn les baixes temperatures durant aquesta setmana. Es manté activa la sortida de vehicles d’emergència social per la ciutat i l’obertura dels espais d’acollida tant en horari nocturn com diürn.

El centre d’acollida compta amb diferents espais climatitzats i quinze places. A més d’un llit ben equipat on passar la nit, Creu Roja oferirà a les persones acollides el sopar, l’esmorzar del dia següent, servei de dutxes, roba neta d’abric i un acompanyament dels professionals de l’entitat per avaluar la seva situació personal.

Per la seva banda, les Unitats d’Emergència Social (UES) de Creu Roja s’encarregaran de recórrer els punts de la ciutat on consten que viuen persones sense llar i se les informarà que poden anar al centre d’acollida. Si algunes d’aquestes persones no hi volen anar, igualment es farà entrega de menjar i begudes calentes i roba d’abric a peu de carrer.