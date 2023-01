Montse Sanfeliu guanya el seu segon premi Gaudí

La 15a edició dels premis Gaudí ha tingut segell sabadellenc. I és que Montse Sanfeliu ha obtingut el seu segon guardó. La maquilladora nominada a dos premis Gaudí, en la categoria de millor maquillatge i perruqueria, s’ha emportat el reconeixement per la seva participació en la pel·lícula Los renglones torcidos de Dios. Distinció que ha compartit amb la seva companya Carolina Atxukarro. En recollir el premi, la sabadellenca ha donat les gràcies a l’equip de la pel·lícula i també a la seva família: “sou la meva llum”.

Sanfeliu optava a aquesta distinció per partida doble, ja que també estava nominada per la seva participació a Malnazidos. Així doncs, amb el d’aquest diumenge, la maquilladora suma el seu segon Gaudí després de l’obtingut l’any 2016 amb Ningú no vol la nit. Ara el seu proper repte es troba als Goya, on també opta al premi de millor maquillatge i perruqueria per Los renglones torcidos de Dios.