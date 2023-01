Molt fred i poca neu a Sabadell

Neu anecdòtica a Sabadell. Dimarts, la ciutat va ser testimoni d’un fenomen meteorològic poc habitual: alguns flocs de neu van caure sobre els carrers de la ciutat, tot i que amb temperatures per sobre dels zero graus centígrads. A Sabadell, la neu no va enfarinar els carrers, com va passar l’any 2018, però sí que va quallar a la Mola, a una alçada de 1.104 quilòmetres respecte al nivell del mar. I és que tot i que un petit front va creuar el parc natural de Sant Llorenç del Munt i l’Obac, poc abans de les 11 hores, no va ser fins en una segona tongada, la prevista per a tots els meteoròlegs, que va deixar una emblanquinada generalitzada al cim més alt del Vallès Occidental. Al camí dels Monjos, al Coll d’Estenalles o el de Can Pobla, que tots ells condueixen fins al monestir, l’emblanquinada va desaparèixer al cap de poca estona.

Si els termòmetres no marcaven temperatures gèlides, per què van caure flocs de neu a Sabadell? Que la precipitació sigui en forma de neu tot i que les temperatures no caiguin dels 0ºC no és habitual, però té una explicació. Segons el Meteocat, es produeix quan hi ha precipitació i per sota de la isozero –l’altura a la qual es troba una temperatura de oºC– l’ambient és sec. Com que l’aire per on cau està sec, el floc de neu se sublima. Aleshores, el floc treu la calor d’ell mateix, es refreda i, per tant, no pot començar el procés de fusió encara que la temperatura ambient sigui superior als zero graus. Per això arriba en forma de neu i no en forma de pluja. No és el primer cop que es produeix un episodi de neu poc comú. El darrer cas a Sabadell va ser també poc habitual: alguns flocs es van deixar veure a la primavera de l’any passat, de forma granulada i esporàdica a diferents punts de la ciutat, mentre se celebrava la festa Holi al Parc de Catalunya.

Un gener fred i sec

Per estrany que pugui semblar, el passat dimarts no va ser ni de bon tros el dia més fred d’aquest mes. I és que segons l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya, la temperatura mínima registrada no va ser inferior al grau (1,2) i la temperatura mitjana va arribar a fregar els quatre graus (3,8). De fet, dels darrers quatre dies, ha estat el dia més ‘calorós’, amb la temperatura més alta. Durant aquest primer mes del 2023, el passat 22 de gener, ja amb l’Operació Fred activada, el mercuri va caure fins als 5,1 graus negatius, en aquest punt de la ciutat.

Aquesta onada de fred permetrà que Sabadell es mantingui dins els paràmetres de la mitjana climàtica, de l’Atles Climàtic de Catalunya (1961-1990). Durant la primera quinzena de mes, la temperatura màxima es va mantenir entre els 14 i els 16 graus, amb una mitjana situada entre els 7 i els 10 graus. Ara, i davant d’unes temperatures més baixes que la mitjana climàtica per aquest mes de gener, la previsió és que fins a la setmana vinent les temperatures gèlides continuïn essent les grans protagonistes.

Pel que fa al capítol de precipitacions, la situació continua lluny de millorar, agreujant una sequera que s’arrossega des de fa més d’un any. Tot i que encara quedin alguns dies de gener, aquest mes estarà molt per sota la mitjana climàtica de pluviometria, amb poc menys de tres litres (2,3), quan l’Atles Climàtic n’estima entre quaranta i cinquanta. D’aquí a final de mes, el pròxim dimarts, no estan previstes precipitacions a la ciutat. I és que aquesta sequera, pitjor que la darrera viscuda el 2008, ha posat en alerta el Govern de la Generalitat davant la situació actual. Si l’escenari no canvia en les pròximes setmanes, es podria entrar en una situació d’excepcionalitat entre finals de març i l’abril, que obligaria a prendre mesures més restrictives, de les que ja estan vigents, que podrien afectar el consum domèstic.