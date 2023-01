Èxit d’assistència a la Pregària per la Unitat dels Cristians

Promoguda pel Moviment Ecumènic de Sabadell (MES), i amb una assistència d’unes 150 persones, va celebrar la pregària per la Unitat dels Cristians a la parròquia de La Puríssima Concepció de Sabadell, la qual ha col·laborat intensament en l’organització de l’acte. Aquest es va iniciar amb la benvinguda a tothom per part del nou president del MES, Mn. Xavier Blanco, rector de les parròquies de Castellar del Vallès i de Sant Feliu del Racó, i per part de Mn. Joan Nadal, rector de La Puríssima. A la pregària també hi va assistir la tinenta d’alcaldessa i regidora de Drets Civils, Marta Morell.

Tots ells van pregar per la unitat de les esglésies cristianes i alhora van demanar justícia per a les persones que pateixen qualsevol mena de discriminació. Cal tenir presents que els textos per a la celebració de la Pregària per la Unitat dels Cristians 2023 han estat preparats pel Consell d’Esglésies de Minnesota, les quals es troben molt afectades pels diversos episodis de violència policial que pateix, singularment, la minoria afroamericana. Van prendre la paraula Daniel Sànchez, anglicà, diaca de l’Església de Crist de Sabadell; Xavier Guerrero, baptista, pastor de l’Església del Redemptor de Sabadell; Ramon Moix, catòlic, fidel de la parròquia de Sant Esteve, de Castellar del Vallès; i Teodora Zolog, ortodoxa, membre de la Parròquia de Santa Tecla (Església Ortodoxa Romanesa), també de Sabadell, la qual hi participava per primera vegada.

En l’aspecte musical va participar, amb diverses cançons del cor de La Puríssima, dirigit per Marc Alguersuari, que va aportar un punt especial d’espiritualitat. En acabar, tothom va gaudir, a les dependències de la mateixa parròquia de La Puríssima d’un refrigeri que va donar peu a converses entre fidels de diverses confessions cristianes, representants de les entitats cíviques, i de l’Ajuntament de la ciutat.