Bustos té permís per sortir de la presó entre setmana des de finals de novembre

L’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos té permís per sortir de la presó entre setmana en aplicació de l’article 100.2 des de finals de novembre. La junta de tractament de la presó de Quatre Camins ho va autoritzar i ara s’està pendent de l’autorització del jutjat de vigilància penitenciària. Mentrestant, Bustos ja pot aprofitar aquest règim a cavall entre el segon i el tercer grau, que permet sortides per tractament, treball i voluntariat entre setmana. No suposa cap canvi de classificació. La diferència amb el tercer grau és que el cap de setmana ha d’estar a la presó i les sortides del centre no són necessàriament diàries.

Bustos va gaudir de dos permisos penitenciaris durant les festes: un de tres dies aprovat pel jutjat i un altre per Cap d’Any autoritzat per la Secretaria de Mesures Penals, Reinserció i Atenció a la Víctima. L’exalcalde, classificat en segon grau, pot gaudir de permisos perquè ja ha complert una quarta part de la condemna. L’autorització de l’aplicació de l’article 100.2 la fa la junta de tractament de la presó, i d’allà passa directament al jutjat. S’aplica directament, però el jutge ho ha de validar o no després. Cada any hi ha al voltat de 400 interns en aquest règim. El Departament de Justícia va autoritzar el tercer grau de Bustos però el jutjat li va retirar l’estiu passat. VÍDEO: El moment en què l’exalcalde de Sabadell Manuel Bustos entra a la presó