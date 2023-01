La justícia anul·la un nomenament intern a la Policia Municipal de Sabadell

El jutjat contenciós administratiu número 13 de Barcelona ha invalidat el nomenament que es va fer de la vacant a la Unitat Canina de la Policia Municipal de Sabadell, la magistrada ha qualificat la decisió d’ “arbitrària”. Tot plegat, neix arran d’un contenciós que va interposar un agent, que va aplicar per aquesta plaça, d’acord amb el procediment obert, a finals de 2020, per presentar sol·licituds al càrrec.

I, al febrer de 2021, després de ser entrevistat per un inspector i subinspector, se’l va valorar com que era “el candidat idoni, en reunir més experiència específica que qualsevol altre candidat i presentar el major nivell de coneixement”.

En l’escrit de la magistrada, s’ha relatat tot el procés de selecció, i dies més tard d’aquell mateix mes de febrer, el cap del cos va ajornar cobrir el lloc “sense donar explicació ni justificació del motiu”. I el 14 de juny de 2021 l’intendent de la Policia Municipal va assignar la plaça provisionalment a un altre policia, i no a l’electe, “sense exposar ni exhibir motivació de la decisió”.

“No era un procés selectiu”

El litigi va acabar en un judici, que es va celebrar el passat mes de novembre. Precisament, a partir del que es va declarar en aquesta vista, la jutge ha conclòs que la designació era “un procés de mobilitat del lloc de treball a una altra unitat del mateix servei i no era un procés selectiu“, encara que ell mateix signés una ordre -desembre de 2020- per obrir un període de candidatures.

El dictamen de la magistrada està basat, entre d’altres, en les declaracions de testimonis i un d’ells és l’encarregat d’entrevistar als candidats. Aquest va indicar que l’intendent li va dir que el denunciant “no podria entrar i que havia de canviar l’informe” i, després de debatre-ho, li va assegurar que ho modificaria ell mateix “o el desautoritzaria”. Per aquest motiu, va escriure un segon document “sense valoració final”.

Fonts municipals sostenen que estan estudiant si presentar recurs a la resolució del contenciós i que, per tant, per ara, no hi haurà cap mesura quant a rectificar i incorporar l’agent demandant a la Unitat Canina.

“No és el primer cop”

El Sindicat Policies Locals-Cos Mossos d’Esquadra (SPL-CME) Sabadell, en un comunicat, ha recordat que hi ha dues sentències -febrer de 2018 i abril de 2019- que també anul·len ordres administratives “pels mateixos motius i de dos jutjats diferents, i una està ratificada pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya”.

Es tracta de dictàmens en els quals deixa sense efecte canvis interns al cos, duts a terme per l’intendent -canvi d’horari d’un motorista i el trasllat d’un agent de la unitat de Trànsit i Proximitat a Vigilància del Territori-.

El SPL-CME ha remarcat que les actes signades pel cap són “arbitràries i, per tant, injustes”. Ha qualificat la situació de “molt greu” per actuar “amb coneixement i consentiment de la Direcció de Recursos Humans” i “de forma contrària a la Constitució i a la Llei del Text Refós de l’Estatut Bàsic de l’empleat públic, de Procediment Administratiu i de les Policies Locals de Catalunya”. Per això, ha exigit l’obertura d’un expedient disciplinari sancionador a l’intendent de la policia.