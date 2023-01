Professionals del Taulí tallen la Gran Via en el tercer dia de vaga de la sanitat

Un centenar de persones, la majoria professionals sanitaris de l’hospital Parc Taulí, han tallat la Gran Via en els dos sentits de la marxa durant uns minuts aquest dijous al migdia a l’altura del centre sanitari. La protesta s’ha fet en el marc de la tercera i última jornada de vaga del sector, que reclama millores en les condicions laborals i de qualitat assistencial.

Els sanitaris han comptat amb el suport de la Marea Blanca i la Crida per Sabadell, que s’han sumat a la concentració. La infermera del Taulí, presidenta de la FAPIC i membre de la Mesa Sindical de Sanitat de Catalunya, Immaculada Fernández, assegura que la manifestació de sanitaris i docents d’aquest dimecres a Barcelona “va ser un èxit absolut” i ha valorat positivament la vaga perquè ha aconseguit ajuntar diferents sindicats en una mesa per la sanitat, la qual cosa “parla del moment tan greu que patim i l’esforç que s’està fent”. Per la seva part, la infermera del mateix hospital i membre de la COS Xus Merino, apunta que en tots els serveis públics “s’han de dedicar més recursos, perquè d’aquesta manera no podem continuar”.

Fernández ha assenyalat que fer vaga no ha estat fàcil perquè “els serveis mínims normalment són abusius, molt més elevats del que considerem que és adient. Es denuncien a posteriori i es guanyen els judicis, però això ja ha passat”. Els sanitaris han reivindicat durant tota la vaga que des dels mitjans de comunicació es parli de tots els professionals sanitaris, i no només dels metges, com asseguren que ha passat en conjunt perquè “som personal sanitari, l’equip no el fa només un col·lectiu i les millores no poden ser només per un col·lectiu perquè sinó l’equip no funcionarà”.

Segons el Departament de Salut, els seguiment de la vaga en el torn de matí ha estat del 38,7% entre els facultatius de la regió Metro Nord -a la qual pertany el Taulí-, mentre que d’un 0% entre la resta de professionals. A l’atenció primària, el percentatge del torn matinal ha sigut del 32,8%.