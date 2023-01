Sensació d’oportunitat perduda del Sabadell a Calahorra (1-1)

Punt agredolç. El Sabadell semblava tenir-ho tot de cara després d’una notable primera part i el gol de Pau Víctor, però un penal absurd a l’inici de la segona meitat ha complicat el partit i no ha pogut guanyar al camp del cuer Calahorra. Ha sortit de La Planilla amb la sensació d’haver desaprofitat una gran oportunitat d’allunyar-se de la zona perillosa.

Miki Lladó no tenia gaires opcions després de les baixes d’Athuman, Àlex Sala i Sergi Garcia. El principal dubte se centrava en l’elecció del trident a l’eix defensiu i, finalment, ha optat per César Morgado, Pau Resta i Guillem Molina i el jove Marc Vargas ha ocupat el lateral dret mentre Ricard Pujol ha desplaçat Carrión en el carril esquerre. El tècnic ha afegit una dosi més ofensiva amb la presència de Dieste com a ‘9’ acompanyat de Pau Víctor com a enllaç i Moha Keita.

L’ambició arlequinada s’ha traduït en tres opcions de gol en el primer quart, dues de les quals amb Moha Keita de protagonista. El porter Limones primer i el travesser després han evitat el 0-1. També César Morgado ha inquietat a Limones amb un cop de cap. El gol, però, s’ha negat i això ha donat una mica d’aire a un Calahorra que gairebé no ha arribat a la porteria de Sergi Puig en tota la primera meitat.

Moha ha tornat a acaparar el focus abans de la mitja hora quan ha quedat estès sobre la gespa després de rebre un fort al cop en una topada amb Rojas. El senegalès, estabornit, ha necessitat l’ajuda de les assistències per abandonar el camp al cap d’uns minuts i, de fet, ha estat traslladat en ambulància a un hospital de Calahorra per precaució. El senegalès s’ha quedat en observació al centre sanitari mentre l’expedició tornava a Sabadell al final del partit, a l’espera de conèixer més proves.

En el seu lloc l’ha ocupat Álex Gualda, canviant el dibuix arlequinat. Pau Victor ha avançat la seva posició i pràcticament en la seva primera rematada, a boca de canó, ha trobat porteria, just abans del descans, aprofitant una centrada de César Morgado. Un gol que semblava aplanar el camí de la victòria.

Canvia el guió

El guió, però, ha tornat a canviar només arrencar la segona meitat amb una acció desafortunada de Ricard Pujol, qui ha tocat la pilota amb el braç dins de l’àrea i el col·legiat no ha dubtat a assenyalar el punt fatídic. Santana ha transformat la pena màxima amb l’empat. Per cert, el primer gol que encaixa el Sabadell amb Miki Lladó a la banqueta. Ha acusat el cop el conjunt arlequinat, que ha perdut el rumb i el control del partit. En canvi, ha significat com un punt d’inflexió per un Calahorra que amb orgull ha pressionat sobre la porteria de Sergi Puig amb més empenta i cor que joc. Ha patit el Sabadell i Sergi Puig ha evitat el 2-1 amb una gran intervenció.

MIki Lladó ha buscat nova energia amb l’entrada de Juanmi Carrión per davant de Ricard Pujol i en els últims 5 minuts, el Sabadell s’ha bolcat i ha gaudit d’excel·lents oportunitats per recuperar el regust de la victòria. Gualda i Sergi Altimira han topat amb el porter Limones i un xut de Pau Víctor ha fregat el pal. Una reacció que ha arribat tard i ha estat insuficient. Un punt per mantenir-se fora de la zona de descens a l’espera que arribin els fitxatges.

FITXA TÈCNICA

Calahorra: Limones; Ángel López, Zubiri, Rojas (Jiménez, m. 78), Kartázar, Vidorreta, Pablo Saénz (Baselga, m. 50), Sergio Gil (Alex Arias, m. 78), Gabarre (Pascual, m. 57), Santana i Ibarrondo (Quezada, m. 78).

Sabadell: Sergi Puig; Marc Vargas (Carrión, m. 67), Pau Resta, César Morgado, Pujol, Guillem Molina (Jaume Piñol, m. 83), Keita (Gualda, m. 30), Sergi Altimira, Dieste (Armando, m. 83), Pau Resta i David Astals.

Àrbitre: Sergio Usón Rosel (Comitè aragonès). Grogues: Pablo Saénz, Rojas ; David Astals, Pujol.

Gols: 0-1, m. 44: Pau Víctor; 1-1, m. 48: Santana de penal.

Incidències: Uns 400 espectadors al Municipal de La Planilla, amb la presència d’un petit grup de seguidors arlequinats. S’ha fet un emotiu minut de silenci en record del director esportiu arlequinat, Gerard Escoda, i els jugadors han lluït un crespó negre a les samarretes.

FOTOS: LLUÍS FRANCO