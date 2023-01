Els Mossos neguen un complot per desprestigiar la discoteca Waka

La macrooperació del passat dissabte a la discoteca Waka continua provocant reaccions. Després de les acusacions de “complot“ per part del local d’oci nocturn en un dur comunicat, el director dels Mossos, Pere Ferrer, ha justificat l’actuació, on es van identificar 906 persones, amb una desena de denúncies per tinença de drogues.

En declaracions a Catalunya Ràdio, Ferrar ha assenyalat que l’objectiu del desplegament policial és garantir que l’oci sigui un espai segur. “En els darrers mesos, ha concentrat un seguit de fets que ens han preocupat i la policia ha de donar-hi resposta”, ha remarcat. En aquest sentit, ha negat les acusacions de la discoteca, que apuntava a “interessos ocults” darrere l’operació policial. “Si cal un filtratge, es fa”, ha justificat.

En aquest sentit, ha argumentat que les identificacions als usuaris de la discoteca serveixen per veure si entren menors al local i, per tant, la discoteca no fa els controls que toquen, o veure si es ven alcohol a menors. Les dades, ha indicat, s’emmagatzemen al sistema i després s’eliminen i només s’aixequen actes de denúncia per consum de drogues.

“Preocupació” pels últims incidents

En la mateixa línia, en una entrevista diumenge al Via Lliure de RAC1 , va admetre que hi ha certa “preocupació” pels episodis dels últims mesos i va reiterar que l’operatiu s’havia de llegir com un “toc d’atenció”. A més, no va descartar noves actuacions similars. “Pot ser que de tant en tant aturem l’activitat i fem un escorcoll per detectar si hi ha drogues, armes blanques, o el que s’escaigui”, però no només en aquesta sala, sinó també en d’altres de Catalunya.

El director dels Mossos va apuntar que les accions seran de manera “aleatòria” i va matisar que “no és per acusar ningú sinó per buscar la seguretat”, crear un espai segur a l’entorn d’aquest tipus de locals.

Mesures per reduir l’ús d’armes blanques

En l’entrevista d’aquest dilluns a Catalunya Ràdio, Pere Ferrer ha anunciat que els Mossos estan analitzant l’ús d’armes blanques i aplicaran mesures per intentar reduir-ne l’ús. En aquest sentit, ha admès que hi ha elements de “preocupació” per l’increment de les baralles o agressions amb aquest tipus d’armes i ha explicat que estan treballant per posar-hi remei.

En concret, ha dit, volen veure si l’arma es treu en el context d’una baralla aprofitant que es duu a sobre o si està associada a temes de salut pública com el consum o el tràfic de drogues i les persones que la porten consideren que han d’anar armats. Amb tot, no ha avançat quin tipus de mesures podrien aplicar-se per reduir l’ús d’armes com ara navalles.

Precisament la nit de dissabte a diumenge un home va morir apunyalat en una baralla amb armes blanques en un bar de Terrassa.