La sabadellenca Sharonne es juga aquest dimarts a la nit un bitllet per a la final del Benidorm Fest. El guanyador del certamen musical representarà Espanya a Eurovisió. En l’última dècada, el festival ha comptat amb l’artista sabadellenc Manel Navarro, que l’any 2017 va interpretar ‘Do it for your lover’.

Però no era la primera vegada que un sabadellenc hi participava. L’any 1991, Sergio Dalma es presentava al festival amb la cançó ‘Bailar pegados’. Entre els representants de la comarca, també és recent la presència de Miki Núñez, que l’any 2019 va interpretar ‘La venda’. Recordes les cançons de l’última dècada? Amb quina et quedes? Participa a l’enquesta del Diari.

