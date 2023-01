Quan s’és periodista, entrevistar o preguntar és una constant del dia a dia. Però, de tant en tant, també ens agrada estar a l’altra banda de l’equació. La grata sorpresa la vam tenir un dia d’estiu, quan la Martina Navarro, estudiant al Col·legi Sagrada Família de Sabadell, va picar el timbre de la redacció per posar-nos davant de la gravadora i fer-nos diverses preguntes. Estava preparant el seu Treball de Recerca de 2n de Batxillerat al voltant del Diari de Sabadell: i com tot bon treball —i tot bon periodista— la feina de camp és indiscutiblement important. Han passat uns mesos i l’esforç ja ha donat els seus fruits: un treball enquadernat i a punt per a ser llegit. Aquesta vegada, però, ens intercanviem els papers: nosaltres som els entrevistadors i ella, l’entrevistada.

“Estic molt contenta amb els resultats, la veritat”. La Martina va decidir omplir les pàgines del seu treball parlant del Diari de Sabadell després de fer una pluja d’idees amb el seu tutor, el Daniel Gómez. “Va sorgir la idea d’estructurar el treball al voltant del diari de la ciutat”, indica la Martina, que afegeix que “és un mitjà que tinc molt present durant el meu dia a dia, però que no coneixia ni d’on venia ni com s’havia originat”. De fet, el Daniel sosté que donar-li un aire local al treball no és gratuït, ja que “els alumnes han de poder esprémer els recursos que els proporciona la ciutat, i no només asseure’s davant d’un ordinador a recopilar informació”.

Escollida la temàtica, l’estudiant va decidir treballar-la en dues parts: la de documentació i recerca i l’altre, l’anomenada part pràctica. “És inevitable parlar de la història del diari sense comentar l’evolució de la premsa: des de les gazzetes fins a la digitalització”. Centrada en la història del Diari de Sabadell, la Martina reconeix que ara li dona “un valor al diari molt diferent perquè no m’imaginava que vingués de tan enrere i que hagués tingut tantes capçaleres: de Diario Noticiario o Diario Sabadellense a Diari de Sabadell.”

Aprofundir en el diari actual

L’estudiant va preferir, però, aprofundir en el Diari de Sabadell de l’actualitat, ja que “li semblava més interessant”. Vet aquí que començava la feina de camp, aquella més periodística, tot i que, preguntada pel seu futur, la Martina admet que no està entre els seus plans estudiar periodisme. En aquesta part de treball s’hi inclou informació referent a les persones i els perfils professionals que conformen una redacció: “Vaig poder entendre els programes que es fan servir, el funcionament humà d’un mitjà de comunicació o què és, per exemple, la sensibilitat periodística”.

El treball culmina amb un prototip del Diari de Sabadell “per posar a la pràctica tot el que vaig aprendre a la redacció del diari”, afegeix. Una versió personal i molt interessant inspirada en l’edició del 29 de desembre, quan es fa un recull dels sabadellencs protagonistes de l’any.