El Ceba’t Festival espera rebre 2.000 famílies aquest cap de setmana

El Ceba’t Festival torna aquest cap de setmana, el 4 i 5 de febrer, esperant rebre prop de 2.000 famílies a Fira de Sabadell. La segona edició de l’esdeveniment ha reforçat l’organització, ha incrementat el personal i centra tota l’atenció a millorar l’experiència dels infants a través de serveis, tallers, activitats i espectacles musicals i de màgia en directe, que es repetiran fins a sis vegades cadascun dels dos dies, dissabte i diumenge.

L’espai, obert des de les 10h fins a les19h, estarà ambientat amb personatges animats tan populars com el Mickey i la Minnie, l’Elsa, la Patrulla Canina o Bob Esponja, que també protagonitzaran els espectacles. Les famílies podran gaudir de fins a sis inflables (un rocòdrom, un castell, un temple o un de futbol, per exemple), els tallers de pintacares, de tatuatges i de globoflèxia, els llits elàstics, el photocall i una tómbola benèfica, que destinarà els beneficis a Pediatria del Parc Taulí. A més, hi haurà barra de consumició, un espai de gastronomia on se servirà paella i fideuà, un aparcament de cotxets i una zona de lactància.

“El nostre objectiu és que cadascun dels nens i nenes surtin feliços d’haver gaudit de totes les experiències i amb la cara pintada i un tatuatge, si ho volen!”, comenta Jordi Lozano, director del festival. “Respecte a l’any passat, hem pogut veure què funciona per potenciar-ho i eliminar els punts febles”, comenta sobre el festival, que busca la consolidació a la ciutat.

A diferència de l’any passat, les activitats es concentraran a l’interior de Fira de Sabadell, amb un aforament delimitat per sota de la capacitat de l’equipament per millorar l’experiència dels assistents, que podran entrar i sortir del recinte lliurement. Una mica més del 80% de les entrades ja estan venudes, segons l’organització, que espera que dissabte hi hagi prop de 1.800 persones i diumenge, unes 1.600.

Lozano lamenta que la segona edició del Ceba’t, prevista a finals de novembre, s’hagués d’ajornar per problemes relacionats amb les llicències i els permisos. També assegura que s’ha millorat la mobilitat i s’ha incrementat el personal per a gestionar les cues, que l’any passat van provocar queixes d’alguns usuaris.