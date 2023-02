Rècord de fred en un gener molt sec a Sabadell

El gener d’aquest 2023 passarà a la història per ser el mes que s’ha registrat la temperatura mínima més baixa dels darrers dotze anys a Sabadell, segons dades de l’estació automàtica Sabadell – Parc Agrari, del Servei Meteorològic de Catalunya. El passat 22 de gener, coincidint amb l’inici de l’onada de fred, que dos dies després emblanquinaria la Mola, el termòmetre va caure fins als 5,1 graus negatius, només 0,4 per sota del rècord absolut del 2011. “Ha estat un episodi de fred intens i força persistent, amb glaçades afavorides per l’escassa nuvolositat i el vent força encalmat a bona part de Catalunya, però en general no s’han observat rècords de temperatura”, expliquen des de l’SMC.

Pel que fa a la temperatura mitjana durant aquest període a la ciutat, el termòmetre s’ha situat lleugerament per sobre (7,2) la mitjana climàtica de l’Atles de Catalunya (6,5), essent un gener més càlid que els darrers dos anys, però més fred que el del passat 2020 (7,7), a conseqüència de les darreres dues setmanes de fred intens. “El gener de 2023 acaba amb una recuperació de la temperatura, després d’una segona quinzena marcada primer pel vent, i després pel fred persistent i les glaçades gairebé generals a Catalunya”, afegeixen. A Sabadell, el gener més fred va ser el del 2020, amb una temperatura mitjana de sis graus.

Aquest rècord de fred intens, però no ha vingut acompanyat de precipitacions. I és que durant aquest mes l’estació automàtica només ha registrat poc més de dos litres (2,3), que allarga i agreuja l’estrès hídric que viu la ciutat i per extensió Catalunya, des de finals del 2021. Per posar en context aquesta dada, les precipitacions del gener d’enguany i del passat 2022 (9,5), és gairebé una tercera part de la pluja del mateix període del 2021 (31,7). Si no plou en els pròxims mesos, el Govern de la Generalitat ja ha manifestat la possibilitat de restriccions en el consum domèstic.