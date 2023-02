“Ha estat un premi a la feina i al sacrifici d’aquests darrers anys”

D’aquí a un parell de mesos, el jove sabadellenc Dani Fernández farà vint-i-dos anys, amb una medalla de bronze penjada al coll. L’actual jugador del TVB 1898 Stuttgart de la Bundesliga alemanya ha estat la gran revelació entre els Hispanos, aconseguint dos guardons com a player of the match durant el Mundial d’handbol, que recentment s’ha celebrat a Polònia i Suècia.

Ascens meteòric: d’estar jugant a la Divisió de Plata a un Mundial, en tres anys? Tot ha passat molt de pressa. Tot i la lesió de l’Aitor Ariño i la meva convocatòria a la llista de 35 de l’Europeu, fins que no portes la samarreta posada no t’ho acabes de creure. Vaig haver de fer un canvi important a la meva vida, marxant a Cangas i ara a Stuttgart, per poder-me dedicar esportivament al 100%. Això és un premi a la feina i al sacrifici d’aquests darrers anys.

Dues distincions davant Xile i França, però fora dels encreuaments clau. Com ho vas viure? Al final, no deixa de ser una opció, i sempre és possible que acabi passant. Individualment, va anar bé, encara que col·lectivament no massa en el partit davant França. L’Ángel –Fernández– ha fet un Mundial impecable, essent el millor extrem esquerre, i per diverses situacions, era introduir quatre pivots a la convocatòria. Els resultats demostren que es va prendre una bona decisió, encara que a tothom li agrada ajudar des de la pista, des de la grada vaig ser un més, patint el triple.

Remuntada històrica davant Noruega i davant l’amfitriona Suècia. Es valora prou aquest bronze? Hem de ser conscients del que hem aconseguit: ser la tercera millor selecció del món. En altres països es fa més promoció de l’handbol i es pot ‘normalitzar’. Però aquí, estem molt malacostumats a veure la selecció espanyola en aquests llocs. I arribarà un dia que no hi serà. El dia de Noruega estem dinou segons fora del Mundial, però s’encén la llum per no deixar de creure-hi, i el dia de Suècia, quatre gols per sota al descans, i davant 22.000 persones. Són moments que sempre els tindré presents.

Ha arribat per quedar-se el Dani Fernández a la selecció? Tant de bo pugui quedar-me aquí per molt temps, però no vull pressionar-me, perquè no seria correcte i no m’aniria bé. El més important és que l’Aitor Ariño es recuperi bé i si es torna a donar la situació, millor. La competència sana sempre beneficia el grup.

Tot i tenir contracte en vigor, quina possibilitat hi ha de tornar a ‘casa’? Tinc contracte fins al 2025 i queda molt temps al davant. Amb l’Stuttgart tenim objectius comuns i quan s’acabi el contracte valoraré les ofertes. Estic content perquè depèn al 100% de mi, i més ara que ja m’he adaptat a una altra lliga, en aquest la Bundesliga, i això mai seria un fre.