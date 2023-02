Miki Lladó: “Potser no he encertat en el plantejament, però hem sabut reaccionar”

Miki Lladó continua sense conèixer la derrota a la banqueta del Centre d’Esports: dues victòries i tres empats, el tercer aquest diumenge a Amorebieta després d’igualar un 2-0 advers. El tècnic ha fet autocrítica personal.

PLANTEJAMENT: “He decidit canviar a una estructura defensiva de quatre i quan ells recuperaven, estàvem més desprotegits i hem patit a la primera part. Sóc el responsable i em sento culpable de la situació, són decisions que has de prendre i potser no he encertat”.

CANVIS I REACCIÓ: “L’equip, malgrat el 2-0 en contra, mai s’ha enfonsat. La mentalitat ha estat excel·lent. A la segona part hem fet canvis tàctics, hem posat més jugadors per mig i hem tingut el premi. És un punt molt bo fora de casa i marxem amb sensacions positives”.

CRISTIAN HERRERA I ÁLEX GUALDA: “Sabem que el Cristian ens pot donar molta mobilitat per trencar línies i amb Pau Víctor pot fer un gran tàndem, com han demostrat en la jugada del 2-1. També estic molt content per l’Álex Gualda, qui vol demostrar que pot tenir més protagonisme en l’equip cada vegada que surt. És un especialista en el llançament de faltes, amb un toc espectacular”.

FUTUR OPTIMISTA: “Personalment, estic satisfet perquè continuem donant passes endavant. El camí és llarg i difícil, però punts com aquest ens reforcen. No parem de sumar punts. Sabem que internament no podem fallar, hem d’anar tots junts i esprémer-nos al màxim. Sortim reforçats d’Amorebieta“.