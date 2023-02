L’Astralpool, amb un peu i mig a la ‘final four’

Si no hi ha cap contratemps majúscul, l’Astralpool Club Natació Sabadell disputarà la seva desena final four de la història, després de golejar el SIS Roma (15-10), aquest migdia a la Finetwork Aquàtics de Can Llong, en l’anada dels quarts de final de la Copa d’Europa.

Les waterpolistes de David Palma arribaven a la cita europea després d’encaixar la primera derrota a la Divisió Honor, però ràpidament ha quedat oblidat el mal tràngol: 4 a 0 d’inici, amb els gols de la neerlandesa Sabrina van der Sloot, en dues ocasions, la jove Elena Ruiz i Bea Ortiz. Inici demolidor, amb una gran defensa, on només Agnese Cocchiere ha estat capaç de posar punt final al parcial de 4 a 0, amb el provisional 4 a 1. En el segon període, les giallorossi han fet un pas més, fins al momentani 4 a 3, aconseguint curtcircuitar l’atac sabadellenc durant prop de set minuts. La sabadellenca Judith Forca, a tres minuts i escaig per a l’equador i aprofitant una superioritat numèrica, ha situat el 5 a 3. A partir d’aquí, el talent ofensiu ha sortit a relluir, i amb un obrir i tancar d’ulls, Elena Ruiz i Bea Ortiz han acabat capgirant el parcial de la segona part (4-3) per arribar al descans llarg amb un còmode avantatge (8-4).

A la represa, i coincidint amb la segona exclusió de la boia sabadellenca Maica Garcia, les romanistes s’han apropat perillosament al marcador, fins a situar el 9 a 8, a tres minuts per arribar al darrer assalt. Abby Andrews, amb quatre dianes, ha estat un veritable maldecap per a la defensa sabadellenca. Afortunadament, del 9 a 8 s’ha passat a l’11 a 8, després d’una superioritat numèrica i un contracop, finalitzat per Irene González. En el darrer període, inici molt efectiu, novament, amb Forca i van der Sloot com a protagonistes per sentenciar el partit i encarrilar el pas a la ‘final four‘ (13-8). Elena Ruiz i Maica Garcia s’han afegit al festival golejador per situar el definitiu 15 a 10.