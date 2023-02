Derbi amb aspiracions a Can n’Oriac

El diumenge a les 11.30 hores es tanquen els derbis al Subgrup 4B de Segona Catalana al Municipal de Ca n’Oriac. El registre dels dos equips en els derbis disputats fins ara és molt dispar. La UE Sabadell Nord compta tots els partits entre sabadellencs per derrotes (Can Rull 2-1 i 0-1 i Tibidabo 3-1) mentre que el Tibidabo TR s’ha erigit en el gran triomfador dels duels locals durant la temporada (Can Rull 1-2 i 1-0 i Sabadell Nord 3-1).

La disparitat dels duels directes també es veu reflectida a la taula, els del barri de Ca n’Oriac tenen 9 punts menys que els de Torre-romeu. Però és un derbi i les dinàmiques i els registres només són números. El Sabadell Nord, a les últimes jornades, està començant a trobar la regularitat que li ha faltat durant la major part de la competició i a allunyar-se de la zona baixa. En els últims 4 partits, ha aconseguit dues victòries i ha caigut per la mínima i competint de tu a tu als camps del primer i segon classificat (3-2 a ambdós partits) deixant latent que la dinàmica i la competitivitat ha augmentat amb escreix les darreres setmanes.

El tècnic, David Campuzano, ha reafirmat la importància de l’enfrontament: “Les últimes setmanes estem bastant bé, competint millor i amb major contundència a les àrees respecte al partit de la primera volta. Ens hem de fer forts a casa, donar una bona imatge i continuar sumant de 3 en 3.” Respecte a les dinàmiques oposades en els derbis d’aquesta temporada, l’entrenador arlequinat no li dona gaire importància: “Al final un derbi és un derbi, arribem en bona dinàmica i el que ha passat fins ara ja no val. Sabem que competirem bé.”

Per la seva banda, el Tibidabo TR continua sent un dels principals candidats a la tercera plaça (juntament amb Ripollet i Can Rull). Els del barri de Torre-romeu sumen 25 punts a la taula, 2 i 4 més que els dos principals perseguidors, tot i que tenen fins a 3 partits més, sent, ara mateix una classificació “fictícia”. Toni Sallés ha recalcat la importància de sumar 3 punts i deixar la pressió pels rivals: “Venim en un bon estat físic i mental. Serà un partit molt diferent de la primera volta i que haurem de competir molt bé, ara mateix només ens val guanyar si volem seguir aspirant a la 3a posició”.

Recordem que el Tibi descansarà a les dues últimes jornades i, per tant, només li queda el derbi i el partit davant el líder, San Juan Montcada al Municipal de Torre-romeu en l’enfrontament que tancarà la primera lligueta. “El calendari ha sortit així i ens tocarà viure el desenllaç des de fora, però no ens agrada queixar-nos i hem de fer la nostra feina aquestes dues últimes jornades i esperar que ens acompanyin els resultats”.

Amb aquest partit, els derbis de la primera meitat de competició quedaran tancats, veurem si el Tibidabo pot seguir amb el seu idil·li en el duels ciutadans o si, per contra, el Sabadell Nord aconsegueix trencar la mala dinàmica i sumar els primers punts de la temporada davant d’equips sabadellencs.