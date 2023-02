El Parc Agrari de Sabadell planta un centenar d’oliveres per celebrar la seva 13a festa

El Parc Agrari ha celebrat aquest diumenge la seva 13a festa i també la 15a edició de la Festa de l’Arbre. En un matí carregat d’activitats, els assistents a la cita han pogut gaudir d’animacions i tallers a càrrec de l’Esplai la Ganyota i la Secció Natura de la Unió Excursionista de Sabadell (UES).

L’esdeveniment, una cita ja anual per la ciutat, està impulsat per la UES amb l’ajuda de l’Ajuntament. Des de l’entitat, Francesc Macià, membre de la Secció Natura ha fet una valoració de l’entorn: “El parc és un tresor i cal reivindicar-lo més perquè tenim un gran espai agrícola de vinya i natura”. Per part de l’Ajuntament, Pere Muñoz, tècnic del servei de transició energètica, també ha destacat la importància de l’espai: “El parc ens permet tenir un espai natural obert que dona oxigen a Sabadell, serveix per tenir activitat agrícola i també de lleure per la ciutadania”.

Com a aspecte a destacar de la jornada, s’ha celebrat la plantació de 100 oliveres, un gest simbòlic per demanar la pau a la guerra entre Rússia i Ucraïna. Aquestes són de la varietat Vera, autòctona del Vallès. Una clara aposta dels organitzadors per a recuperar el cultiu d’espècies de la comarca. Les celebracions també han comptat amb visites guiades a les vinyes de Can Gambús, acompanyades d’un tast de vins ‘Arraona’.