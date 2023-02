Bounce Twice fa pujar la temperatura amb ‘Calenta’

Bounce Twice fa bullir l’olla del panorama musical català amb la seva darrera novetat, Calenta. El grup, format per la sabadellenca Lil Aiden i el productor i DJ castellarenc Efren Kairos, és a punt de llançar un nou àlbum de la mà del segell discogràfic Delirics i, de mica en mica, en van desvelant alguns temes.

En aquest cas, defensen, la cançó reivindica “el rol dominant de la dona en l’art de la seducció”, “un gir del prisma per explorar aquesta energia natural femenina fora de la posició de submissió habitual en una relació de flirteig”. En la textura sonora de Calenta, hi ha com a referents Karol G i Bad Gyal.

L’abril passat van presentar el seu àlbum de debut, ‘Rave On’, una oda a la festa enyorada per la pandèmia. Va suposar un abans i un després en la seva carrera musical. T’he esborrat, No em sobren bales o Pull over the ex són alguns dels seus temes més coneguts, que podem escoltar a les ràdios musicals de Catalunya.

Bounce Twice ha col·laborat amb artistes com Gertrudis, P.A.W.N Gang o Calero LDN. Altres temes avançats del seu futur àlbum són Vaselina i gel, Esta blanca lo parte i Dile a tus amigas, la primera col·laboració del seu nou treball, amb un amic i company de Delirics, el Yung Rovelló.

Musicalment, combinen el català, el castellà i l’anglès. Alguns dels seus referents són Laurent Hill, Nathy Peluso, Princess Nokia, Snow Tha Product i Mac Miller, entre d’altres. Les seves influències, igual que la seva música, tenen característiques del Hip Hop old school amb detalls del Soul, R&B i la música electrònica. Sens dubte, la potent personalitat, desimboltura i imatge de Lil Aiden acompanyada del talent d’Efren Kairos desprèn una actitud que deixa indiferent.