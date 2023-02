L’IPC torna a repuntar el gener

L’índex de preus de consum (IPC) ha repuntat una dècima al gener a Catalunya, fins al 5,3%, en comparació amb el desembre (5,2%), segons ha informat l’Institut Nacional d’Estadística (INE). D’aquesta manera, l’indicador ha tornat a enfilar-se lleugerament després de cinc mesos consecutius de baixades.

La pujada ha arribat en el primer mes en vigor de la rebaixa de l’IVA dels aliments bàsics i ha coincidit, també, amb la retirada del descompte als carburants. Els aliments sí que han moderat el preu respecte del desembre, dues dècimes, però han continuat disparats respecte fa un any (13,2%). Al conjunt de l’Estat, la variació anual de l’IPC s’ha situat en el 5,9%, dues dècimes més que al desembre i una dècima per sobre de l’indicador avançat.

L’impacte real de la inflació

La inflació subjacent, que no té en compte l’energia i els aliments no elaborats, ha pujat fins al 6,9% a Catalunya, cinc dècimes més que al desembre. D’aquesta manera, s’ha situat, de nou, com el valor més alt de la sèrie històrica, que es remunta al 2002. En la mateixa línia, al conjunt de l’Estat la inflació subjacent ha augmentat també cinc dècimes, fins al 7,5%, la xifra més alta des del desembre del 1986.

Pel que fa a la variació mensual, l’IPC ha retrocedit una dècima a Catalunya i dues dècimes a l’Estat.

Així mateix, també destaca que pel que fa a la taxa anual, Catalunya, juntament amb la Comunitat de Madrid, s’han situat al gener com les dues comunitats de l’Estat on l’IPC ha pujat menys en comparació amb l’any anterior (5,3% en ambdós casos).

El preu dels aliments es modera dues dècimes respecte del desembre

El preu dels aliments s’ha moderat dues dècimes al gener en comparació amb el mes anterior. Aquesta dada és la primera que arriba i que inclou la rebaixa de l’IVA que va aprovar el govern espanyol a finals del 2022 per revertir l’encariment dels aliments. Des de l’1 de gener no tenen IVA el pa comú, les farines, la llet, els formatges, els ous, les fruites, verdures, hortalisses, llegums, tubercles i cereals. Tot i això, en comparació amb fa un any, els aliments són un 13,2% més cars. A l’Estat, la taxa anual s’ha situat en el 15,4%, tres dècimes menys que al desembre.

Si s’analitza al detall el cistell de consum en comparació amb fa un any, ha continuat disparat el preu del sucre (+54,5%), la llet (+32,7%), l’oli i els greixos (+29,5%), els cereals i derivats (+21%), els ous (+18,9%), els productes làctics (+20,9%), la patata (+17%) i el pa (+9,5%).

Pel que fa a l’indicador mensual, respecte del desembre els descensos més significatius de preu en la cistella de la compra han estat les fruites (-3,8%), la patata (-1,1%) i els llegums i hortalisses fresques (-0,3%). En canvi, s’han encarit els làctics (+1,5%), la carn de porc (+1%), el peix (+4,5%) i el sucre (+2,2%).

Repunten els carburants

Per la seva banda, els carburants s’han tornat a enfilar en el primer mes sense el descompte general de 20 cèntims el litre. En concret, al gener els combustibles s’han situat un 11% més cars que fa un any a Catalunya. Al desembre la taxa era del 5,6%.

L’INE també ha destacat l’augment de preu del vestit i el calçat (+4,8%), el transport (+5,3%) i les comunicacions (+2,3). En el cas de les comunicacions, els preus acumulaven valors negatius des de l’abril del 2020.