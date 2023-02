El 2023 té una cita política marcada al calendari: la celebració de les eleccions municipals. A Sabadell, el govern de Marta Farrés (PSC) es posa a examen. Ella ha estat l’última, amb representació al ple, en confirmar que estarà a la línia de sortida per a la cursa electoral. I ho fa després d’un mandat marcat per l’esclat de la pandèmia de la Covid-19 i la guerra d’Ucraïna, fets globals amb afectació local.

De la seva mà, el PSC va recuperar l’alcaldia el 2019. Una posició que també buscaran ERC; la Crida per Sabadell; Junts, que des del primer pressupost del govern municipal s’ha alineat amb Farrés, convertint-se en el soci, i Sentim Sabadell, una formació impulsada per Marta Morell arran de la seva expulsió de Podem. Aspiren a tornar al plenari dues marques com el PP, sota la batuta de Cuca Santos, i els comuns, amb Joan Mena. Moltes cares conegudes tornen a l’aparador polític.

Marta Farrés (PSC)

Va ressuscitar els socialistes fa quatre anys, quan va recuperar l’alcaldia i va guanyar les eleccions, doblant els resultats de 2015, quan el partit va ser castigat per l’esclat del cas Mercuri. El suport de Marta Morell, de Podem, va donar-li l’alcaldia. A mig mandat, la formació morada va expulsar-la i Junts va agafar una mica més de protagonisme com a soci del govern municipal. Opta a la reelecció i per això és la rival a batre i avisa: “La ciutat està millor que fa quatre anys”.

Gabriel Fernàndez (ERC)

En l’actualitat lidera el principal grup de l’oposició, Fernàndez va ser el primer en situar-se a la línia de sortida. Serà la primera vegada que encapçala una candidatura a Sabadell i agafa el relleu de l’exalcalde Juli Fernàndez, que va portar el millor resultat dels republicans el 2019. En el mandat 2015-2019, en l’autoanomenat Govern de Transformació, va ocupar la regidoria d’Acció Social.

Nani Valero (Crida)

L’actual líder de la Crida per Sabadell s’ha postulat perquè els cupaires tornin a l’alcaldia o formin part del govern a la ciutat. Pren el testimoni a l’exalcalde Maties Serracant, però defensa que no va de personalismes i l’aposta del partit és coral. Sigui com sigui, va ser escollida per ocupar el número 1 a la llista, i ho fa després de quatre anys com a regidora a la sala de plens.

Joan Garcia (Cs)

És un dels noms que opta per tornar a ocupar un seient al plenari. Va marxar pocs mesos després dels comicis de 2015, quan els taronja van firmar els millors resultats a la capital vallesana. Garcia, curiosament, arriba per una altra marxa, la del portaveu actual, Adrián Hernández, que s’acomiada no només de més de set anys com a regidor, també de Cs.

Lluís Matas (Junts)

Es defineix com un outsider, i la importància de tenir aquesta visió en la política. Després de ser nomenat l’hereu de Lourdes Ciuró, Matas vol seguir amb la feina endegada: la transformació de la Gran Via, el programa de promoció Ciutat i Turisme, Fira Sabadell… S’estrena en liderar una candidatura dels juntaires, només dos anys després d’entrar a la política de primera línia.

Marta Morell (Sentim Sabadell)

Va ser la clau perquè Farrés fos alcaldessa i a mig mandat el partit amb el qual va entrar a la cursa electoral, Podemos, la va expulsar per una denúncia a la Comissió de Garanties Democràtiques de la formació. Va passar a ser regidora no adscrita i això la va impulsar a fer el seu particular espai: Sentim Sabadell.

Joan Mena (Sabadell En Comú Podem)

Una altra de les cares que espera tornar a la sala de plens. I ho fa després de rebre l’encàrrec de reunificar l’espai dels comuns i Podem, que es va trencar amb la irrupció de Morell. Mena ja va ser regidor entre 2007 i 2015 al costat, entre d’altres, de Carme Garcia, la regidora que va destapar el cas Mercuri. Hi aterra després d’un periple pel Congrés dels Diputats.

Cuca Santos (PP)

També és una coneguda, va ser regidora entre 2013 i 2015. Precisament, aquest últim any, els populars van obtenir un representant i la següent cita electoral, la de 2019, el PP es va quedar sense representació. Fa un any es va confirmar que era la nova presidenta del partit i enguany ja ha estat designada alcaldable.

Els resultats de les eleccions de 2019

Aquests van ser els resultats de les eleccions municipals del 2019 a Sabadell, amb una participació del 62,55% -amb un 0,51% de vots en blanc- de l’electorat que va escollir els 27 representants a la sala de plens:

PSC (Marta Farrés): 10 regidors

ERC (Juli Fernàndez): 7 regidors

Crida per Sabadell (Maties Serracant): 3 regidors

Cs (Adrián Hernández): 3 regidors

Junts per Sabadell (Lourdes Ciuró): 3 regidors

Podemos (Marta Morell): 1 regidor